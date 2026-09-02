Потяги з Миколаєва затримуються на 4–5 годин через обстріли та повітряні тривоги

Потяг. Ілюстративне фото: МикВісті

Через російські обстріли та тривалі повітряні тривоги десятки поїздів по Україні затримуються на кілька годин. Серед них — рейси з Миколаєва. Зокрема, поїзд №121/122 «Миколаїв — Київ» відстає від графіка на 5 годин, а №203/204 «Миколаїв — Херсон» — майже на 4,5 години.

Відповідна інформація міститься у розкладі на сайті Укрзалізниці.

Скриншот графіків запізнення за сайту Укрзалізниці Скриншот графіків запізнення за сайту Укрзалізниці

Станом на 15:10 2 вересня найбільші затримки мають такі поїзди:

№103/104 Лозова — Львів — +9 годин 40 хвилин;

№1/2 Харків — Рахів — +7 годин 9 хвилин;

№3/4 Дніпро — Ужгород — +6 годин 59 хвилин;

№31/32 Запоріжжя — Пшемисль — +6 годин 52 хвилини;

№21/22 Харків — Львів — +5 годин 16 хвилин;

№53/54 Дніпро — Одеса — +5 годин 14 хвилин;

№121/122 Миколаїв — Київ — +5 годин;

№203/204 Миколаїв — Херсон — +4 години 29 хвилин.

Час прибуття поїздів може змінюватися залежно від ситуації на маршрутах. Пасажирам радять перевіряти актуальну інформацію перед поїздкою.

Нагадаємо, що в Україні напрацьовують нові правила роботи залізничного транспорту під час тривалих повітряних тривог. Зокрема, розглядають цілодобову роботу вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів та скорочення часу посадки й висадки.