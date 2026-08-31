 Поїзди в Україні можуть запрацювати за новими правилами під час тривалих повітряних тривог

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Головна Новини Суспільство 6:00, 31 серпня, 2026

Поїзди в Україні можуть запрацювати за новими правилами під час тривалих повітряних тривог

Залізничний вокзал у Миколаєві. Фото: МикВістіЗалізничний вокзал у Миколаєві. Фото: МикВісті

В Україні напрацьовують нові правила роботи залізничного транспорту під час тривалих повітряних тривог. Зокрема, розглядають цілодобову роботу вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів та скорочення часу посадки й висадки.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Він повідомив, що провів оперативну нараду з керівництвом «Укрзалізниці», представниками КМВА та військового командування. На ній обговорювали рішення для роботи транспорту й логістики під час тривалих повітряних тривог.

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— Першочергово — безпека людей. Водночас маємо забезпечити стабільний рух поїздів, що зʼєднують всю країну, — зазначив Микола Калашник.

Серед запропонованих заходів, зокрема цілодобова робота вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів, а також недопущення одночасного прибуття поїздів на суміжні платформи. Також планують скоротити час посадки та висадки пасажирів. Зокрема, йдеться про можливе спрощення контролю в умовах підвищеної загрози.

Микола Калашник додав, що «Укрзалізниця» продовжує розвивати системи моніторингу загроз та реагування у координації з військовими.

Окремо опрацьовують диференційовану систему оповіщення залежно від типу загрози. Також розглядають можливість зміни режиму комендантської години у Києві та області, щоб забезпечити логістику, пересування людей та роботу економіки.

Пропозиції планують представити сьогодні, 31 серпня. Подальші рішення ухвалюватимуть лише після погодження з військовим командуванням.

Нагадаємо, 25 серпня на Миколаївщині безпілотник влучив у приміський поїзд. Пасажири та члени локомотивної бригади не постраждали.

Через безпекову ситуацію з 26 серпня тимчасово змінили рух приміських поїздів на ділянці Миколаїв-Вантажний — Долинська, що з’єднує Миколаївщину з Кіровоградщиною.

27 серпня через обстріли по всій країні низка пасажирських потягів «Укрзалізниці» рухалась зі значними затримками від графіка. Зокрема потяг Одеса — Київ відставав на понад 15 годин, а пасажирів 6 раз евакуйовували з рейсу.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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