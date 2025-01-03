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На Вознесенщині у тестовому режимі відкрили відбудований залізничний міст

На Вознесенщині у тестовому режимі відкрили відбудований залізничний міст, фото: міська радаНа Вознесенщині у тестовому режимі відкрили відбудований залізничний міст, фото: міська рада

У Вознесенській громаді розпочали тестування відновленого залізничного мосту, зруйнованого у 2022 році внаслідок бойових дій.

Про це повідомили у Вознесенській міській раді. 

Водночас свою роботу відновив залізничний вокзал у Вознесенську. Однак наразі здійснюються лише вантажні перевезення. До 15 січня спеціалісти працюватимуть над встановленням графіків руху транспорту, додали там.

«Про початок пасажирських перевезень та інші деталі повідомимо додатково. Слідкуйте за нашими оновленнями!», — додали у міськраді.

На Вознесенщині у тестовому режимі відкрили відбудований залізничний міст, фото: міська радаНа Вознесенщині у тестовому режимі відкрили відбудований залізничний міст, фото: міська рада
У Вознесенську відновив роботу залізничний вокзал, фото: міська рада У Вознесенську відновив роботу залізничний вокзал, фото: міська рада 

Міст знаходиться поблизу села Прибужани. Він був зруйнований під час бойових дій у перші дні повномасштабного вторгнення. На роботи були залучені донорські кошти, повідомляла раніше заступниця начальника Вознесенської РВА Антоніна Шарата.

Зруйнований міст у Вознесенській громаді, архівне фото «МикВісті»Зруйнований міст у Вознесенській громаді, архівне фото «МикВісті»

У Вознесенській громаді всього два залізничних мости, один з яких був відбудований за державні кошти влітку 2023 року.

Бої за Вознесенськ

Місто Вознесенськ у Миколаївській області з початку повномасштабного вторгнення РФ було стратегічним пунктом, який російські військові планували захопити.

2 березня на околицях міста з’явилися близько півтори сотні одиниць російської бронетехніки. Бій тривав близько тижня. В обороні взяли участь 80 окрема десантно-штурмова бригада, сили територіальної оборони Миколаївської області, співробітники поліції та добровольчі формування.

Про те, як відбувалась битва за Вознесенськ 2-3 березня 2022 року, дивіться у фільмі «МикВісті».

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