 Середня зарплата на Миколаївщині понад ₴28 тисяч, але в окремих сферах платять у чотири рази менше

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Головна Новини Економіка 17:21, 03 вересня, 2026

Середня зарплата на Миколаївщині понад ₴28 тисяч, але в окремих сферах платять у чотири рази менше

У липні середня зарплата штатних працівників на Миколаївщині становила майже 28,5 тисячі гривень. Водночас залежно від сфери заробіток міг відрізнятися більш ніж у чотири рази.

Про це свідчать дані обласного управління статистики, пишуть «МикВісті».

Якою була заробітна плата у липні 2026 року. Інфографіка: Управління статистики у Миколаївській областіЯкою була заробітна плата у липні 2026 року. Інфографіка: Управління статистики у Миколаївській області

Порівняно з червнем середня зарплата в регіоні зменшилася на 0,4%. За її рівнем Миколаївщина посіла восьме місце серед регіонів України.

Найбільше у липні заробляли працівники сфери постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — у середньому майже 56 тисяч гривень.

Найнижчу середню зарплату зафіксували у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку — понад 13 тисяч гривень. Різниця між найвищою та найнижчою зарплатами становить понад 42 тисячі гривень.

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Водночас на 1 серпня підприємства Миколаївщини заборгували працівникам 61,4 мільйона гривень зарплати. За місяць сума боргу зменшилася наполовину — майже на 49%.

Найбільше боргів із зарплати припадає на переробну промисловість — майже 52% від загальної суми. Ще понад 34% заборгованості накопичило сільське, лісове та рибне господарство, а майже 10% — сфера водопостачання, каналізації та поводження з відходами.

Загалом частка Миколаївської області у загальній сумі зарплатних боргів по Україні становить 1,6%.

Нагадаємо, що у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї не можуть втримати молодих працівників через низькі зарплати.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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