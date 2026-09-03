Середня зарплата на Миколаївщині понад ₴28 тисяч, але в окремих сферах платять у чотири рази менше
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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У липні середня зарплата штатних працівників на Миколаївщині становила майже 28,5 тисячі гривень. Водночас залежно від сфери заробіток міг відрізнятися більш ніж у чотири рази.
Про це свідчать дані обласного управління статистики, пишуть «МикВісті».
Порівняно з червнем середня зарплата в регіоні зменшилася на 0,4%. За її рівнем Миколаївщина посіла восьме місце серед регіонів України.
Найбільше у липні заробляли працівники сфери постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — у середньому майже 56 тисяч гривень.
Найнижчу середню зарплату зафіксували у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку — понад 13 тисяч гривень. Різниця між найвищою та найнижчою зарплатами становить понад 42 тисячі гривень.
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Водночас на 1 серпня підприємства Миколаївщини заборгували працівникам 61,4 мільйона гривень зарплати. За місяць сума боргу зменшилася наполовину — майже на 49%.
Найбільше боргів із зарплати припадає на переробну промисловість — майже 52% від загальної суми. Ще понад 34% заборгованості накопичило сільське, лісове та рибне господарство, а майже 10% — сфера водопостачання, каналізації та поводження з відходами.
Загалом частка Миколаївської області у загальній сумі зарплатних боргів по Україні становить 1,6%.
Нагадаємо, що у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї не можуть втримати молодих працівників через низькі зарплати.
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