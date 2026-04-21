 У Миколаєві малюк загинув у ванній: матері загрожує до 8 років

  • вівторок

    21 квітня, 2026

  • 10.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  21 квітня , 2026 вівторок

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві у ванні потонув дворічний хлопчик: матері оголосили підозру

У Миколаєві загинув дворічний малюк, якого, за версією слідства, мати залишила без нагляду у ванній із відкритою водою. Жінці повідомили про підозру — їй загрожує до восьми років тюрми.

Як зазначили у Нацполіції, трагічний випадок стався 7 квітня в одному з районів Миколаєва. Про смерть дворічної дитини у квартирі повідомили медики.

Попередньо встановили, що 23-річна жінка залишила свого малолітнього сина у ванній кімнаті з відкритою подачею води та перекритим стоком, а сама пішла відпочивати до іншої кімнати. Приблизно через дві години вона повернулася та виявила дитину без ознак життя.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, криміналісти, оперативники карного розшуку та інспектори ювенальної превенції. Під час огляду помешкання правоохоронці знайшли тіло хлопчика в одній із кімнат квартири.

Судово-медичний експерт не виявив зовнішніх ознак насильницької смерті. За даними слідства, жінка дістала дитину з води та намагалася самостійно провести реанімаційні заходи, однак медики, які прибули на виклик, констатували смерть.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу. Попередньо встановлено, що хлопчик помер через утоплення — механічної асфіксії.

Слідчі за процесуального керівництва Окружна прокуратура міста Миколаєва повідомили жінці про підозру за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України — залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило її смерть. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що у 2025 році в Миколаївській області з сімей вилучили 70 дітей через загрозу їхньому життю та здоров’ю.

Реклама
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

