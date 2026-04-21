У Миколаєві у ванні потонув дворічний хлопчик: матері оголосили підозру
- Новини Миколаєва
- Світлана Іванченко
18:24, 21 квітня, 2026
У Миколаєві загинув дворічний малюк, якого, за версією слідства, мати залишила без нагляду у ванній із відкритою водою. Жінці повідомили про підозру — їй загрожує до восьми років тюрми.
Як зазначили у Нацполіції, трагічний випадок стався 7 квітня в одному з районів Миколаєва. Про смерть дворічної дитини у квартирі повідомили медики.
Попередньо встановили, що 23-річна жінка залишила свого малолітнього сина у ванній кімнаті з відкритою подачею води та перекритим стоком, а сама пішла відпочивати до іншої кімнати. Приблизно через дві години вона повернулася та виявила дитину без ознак життя.
На місце події прибули слідчо-оперативна група, криміналісти, оперативники карного розшуку та інспектори ювенальної превенції. Під час огляду помешкання правоохоронці знайшли тіло хлопчика в одній із кімнат квартири.
Судово-медичний експерт не виявив зовнішніх ознак насильницької смерті. За даними слідства, жінка дістала дитину з води та намагалася самостійно провести реанімаційні заходи, однак медики, які прибули на виклик, констатували смерть.
Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу. Попередньо встановлено, що хлопчик помер через утоплення — механічної асфіксії.
Слідчі за процесуального керівництва Окружна прокуратура міста Миколаєва повідомили жінці про підозру за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України — залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило її смерть. Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що у 2025 році в Миколаївській області з сімей вилучили 70 дітей через загрозу їхньому життю та здоров’ю.
