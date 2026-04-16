 На Миколаївщині за рік вилучили 70 дітей із сімей через небезпечні умови

За рік на Миколаївщині 70 дітей вилучили з сімей через небезпечні умови проживання

Ілюстраційне фото: МикВісті

У 2025 році в Миколаївській області з сімей вилучили 70 дітей через загрозу їхньому життю та здоров’ю.

Про це під час брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Пономарьова, пишуть «МикВісті».

За її словами, у 2025 році служби у справах дітей провели 5294 обстеження умов проживання дітей. Під час цих перевірок виявили 176 дітей, які опинилися в ситуаціях, що становили загрозу їхньому життю та здоров’ю.

Щодо 70 дітей органи опіки та піклування ухвалили рішення про вилучення їх із небезпечного середовища. Також до суду були направлені позовні заяви про позбавлення батьків батьківських прав.

— Службами у справах дітей також налагоджена дуже тісна взаємодія з органами Національної поліції, медичними закладами, закладами освіти, надавачами соціальних послуг, громадськими організаціями задля підтримки і, перш за все, виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах або можуть потрапити в цю ситуацію, — каже Ірина Пономарьова.

Нагадаємо, у Миколаївській області за 2025 рік, за позовами органів опіки та піклування, 142 батьків було позбавлено батьківських прав щодо 193 дітей.

Зазначимо, що 13 громадах Миколаївщини є патронатні родини, які допомагають дітям у складних життєвих обставинах. За минулий рік 55% дітей після патронату повернулися до біологічних батьків.

Нагадаємо, у 2025 році створили Клуб патронатних вихователів та помічників Миколаївської області.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Дитина має право на сім’ю: як у Миколаєві розвивають усиновлення та сімейні форми виховання».

Останні новини про: Діти

Більше половини дітей, які були у патронатних родинах на Миколаївщині, повернулися до батьків
На Миколаївщині у 2025 році понад 140 батьків позбавили батьківських прав
На Миколаївщині понад 35 тисяч дітей мають статус постраждалих від війни
Реклама
Читайте також:
новини
Посадовці мерії Миколаєва поїхали у Японію за досвідом, щоб «не просто відбудувати, а кардинально»

Катерина Середа
новини
У Миколаївській облраді створили нову установу для розвитку цифровізації та кіберзахисту

Альона Коханчук
новини
На Миколаївщині після атаки «Шахедами» світло повернули 90% споживачам, — Кім

Анна Гакман
новини
На Миколаївщині понад 35 тисяч дітей мають статус постраждалих від війни

Анна Гакман
новини
Начальник культури Миколаєва Любаров заявив, що у «Домі Юріцина» планують зробити готель

Даріна Мельничук
Останні новини про: Діти

На Миколаївщині понад 35 тисяч дітей мають статус постраждалих від війни
На Миколаївщині у 2025 році понад 140 батьків позбавили батьківських прав
Більше половини дітей, які були у патронатних родинах на Миколаївщині, повернулися до батьків

Посадовці мерії Миколаєва поїхали у Японію за досвідом, щоб «не просто відбудувати, а кардинально»

У Миколаївській облраді створили нову установу для розвитку цифровізації та кіберзахисту

4 години тому

Начальник культури Миколаєва Любаров заявив, що у «Домі Юріцина» планують зробити готель

Головне сьогодні