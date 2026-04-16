На Миколаївщині у 2025 році понад 140 батьків позбавили батьківських прав

У Миколаївській області за 2025 рік, за позовами органів опіки та піклування, 142 батьків було позбавлено батьківських прав щодо 193 дітей.

Про це під час брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Пономарьова, пишуть «МикВісті».

За її словами, у 2025 році служби у справах дітей взяли участь у 1709 судових засіданнях, де захищали інтереси дітей.

— За позовами органів опіки та піклування у минулому році 142 батьків було позбавлено батьківських прав щодо 193 дітей. Ще 18 дітей за рішеннями суду було відібрано без позбавлення батьківських прав у 11 батьків. Упродовж цього року служби у справах дітей вже взяли участь у 546 судових засіданнях, де також представляли інтереси дітей. За позовами органів опіки та піклування 25 батьків позбавлено батьківських прав щодо 45 дітей. Крім того, 70 дітей за рішенням суду було відібрано без позбавлення батьківських прав у 12 батьків, — розповіла Ірина Пономарьова.

Вона додала, що не всі батьки йдуть на співпрацю зі службами у справах дітей, унаслідок чого деякі діти залишаються без батьківського піклування.

— Звісно, проводиться відповідна робота, щоб кожен із батьків, які опинилися у складних життєвих обставинах, мав шанс залишити свою дитину в родині. Але, на жаль, як показує статистика, не всі йдуть на співпрацю, як зі службами у справах дітей, так і з надавачами соціальних послуг. Деякі відмовляються від соціальної допомоги та супроводу. У результаті маємо дітей, які отримують статус позбавлених батьківського піклування. Водночас сьогодні є можливість працювати з родинами, щоб запобігти вилученню дітей, і ми активно впроваджуємо таку послугу, як патронат над дитиною, — зазначила Ірина Пономарьова.

Зазначимо, що 13 громадах Миколаївщини є патронатні родини, які допомагають дітям у складних життєвих обставинах. За минулий рік 55% дітей після патронату повернулися до біологічних батьків.

Нагадаємо, у 2025 році створили Клуб патронатних вихователів та помічників Миколаївської області.

