 Миколаївщина: у 2025 році 142 батьків позбавили батьківських прав щодо дітей

  • четвер

    16 квітня, 2026

  • 13.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 16 квітня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 13.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині у 2025 році понад 140 батьків позбавили батьківських прав

Ілюстративне фото: МикВістіНа Миколаївщині у 2025 році 142 батьків позбавили батьківських прав.

У Миколаївській області за 2025 рік, за позовами органів опіки та піклування, 142 батьків було позбавлено батьківських прав щодо 193 дітей.

Про це під час брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Пономарьова, пишуть «МикВісті».

За її словами, у 2025 році служби у справах дітей взяли участь у 1709 судових засіданнях, де захищали інтереси дітей. Також за рішеннями суду, за позовами органів опіки, 142 батьків позбавили батьківських прав щодо 193 дітей.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— За позовами органів опіки та піклування у минулому році 142 батьків було позбавлено батьківських прав щодо 193 дітей. Ще 18 дітей за рішеннями суду було відібрано без позбавлення батьківських прав у 11 батьків. Упродовж цього року служби у справах дітей вже взяли участь у 546 судових засіданнях, де також представляли інтереси дітей. За позовами органів опіки та піклування 25 батьків позбавлено батьківських прав щодо 45 дітей. Крім того, 70 дітей за рішенням суду було відібрано без позбавлення батьківських прав у 12 батьків, — розповіла Ірина Пономарьова.

Вона додала, що не всі батьки йдуть на співпрацю зі службами у справах дітей, унаслідок чого деякі діти залишаються без батьківського піклування.

— Звісно, проводиться відповідна робота, щоб кожен із батьків, які опинилися у складних життєвих обставинах, мав шанс залишити свою дитину в родині. Але, на жаль, як показує статистика, не всі йдуть на співпрацю, як зі службами у справах дітей, так і з надавачами соціальних послуг. Деякі відмовляються від соціальної допомоги та супроводу. У результаті маємо дітей, які отримують статус позбавлених батьківського піклування. Водночас сьогодні є можливість працювати з родинами, щоб запобігти вилученню дітей, і ми активно впроваджуємо таку послугу, як патронат над дитиною, — зазначила Ірина Пономарьова.

Зазначимо, що 13 громадах Миколаївщини є патронатні родини, які допомагають дітям у складних життєвих обставинах. За минулий рік 55% дітей після патронату повернулися до біологічних батьків.

Нагадаємо, у 2025 році створили Клуб патронатних вихователів та помічників Миколаївської області.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Дитина має право на сім’ю: як у Миколаєві розвивають усиновлення та сімейні форми виховання».

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

