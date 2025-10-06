Об'єднані теплом і турботою: на Миколаївщині запрацював Клуб патронатних вихователів та помічників

На Миколаївщині запрацював Клуб патронатних вихователів та помічників. Фото: Миколаївська ОВА

У п'ятницю, 3 жовтня, у Миколаєві відбулася подія, яка об’єднала тих, хто щодня дарує дітям тепло, турботу й шанс на безпечне майбутнє. Саме цього дня розпочав роботу Клуб патронатних вихователів та помічників Миколаївської області.

Клуб створено з ініціативи Служби у справах дітей Миколаївської ОВА, Миколаївського обласного центру соціальних служб та МБО «Партнерство «Кожній дитині». Це простір, де патронатні сім’ї зможуть ділитися власним досвідом, отримувати підтримку, нові знання, а головне — відчувати, що вони не самі у своїй надважливій справі.

Патронат — це коли дитина, яка опинилася в кризі, не залишається сам на сам зі своїми проблемами. Її приймає сім’я, яка стає тимчасовим прихистком і надійною опорою.

Участь у відкритті клубу взяли заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Трайтлі, начальник служби у справах дітей Миколаївської ОВА Ірина Пономарьова, директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва, регіональний координатор Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей у Миколаївській області Марина Валюкова, директорка Миколаївського обласного центру соціальних служб Світлана Янковська, заступник директора департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Олена Кравець, начальник відділу ювенальної превенції Нацполіції у Миколаївській області Сергій Демідов, заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольга Ярошевич, директор програми СОС «Дитячі містечка» Іван Бондарчук, координатор мобільних бригад БО «БФ «Вітри змін» Олеся Богданова, а також патронатні вихователі та їхні помічники, біологічні діти та діти, влаштовані під патронат.

Станом на жовтень 2025 року в Миколаївській області функціонує 25 патронатних родин, у яких виховується 47 дітей. Проходять навчання ще дві родини та годують документи три кандидати в патронатні вихователі.

Вітаючи учасників Олександр Трайтлі підкреслив:

— Патронатні вихователі виконують надзвичайно важливу місію — вони першими простягають руку допомоги дитині у кризовій ситуації. Завдяки вашій відданості та відповідальності сотні дітей мають шанс на безпечне дитинство і турботу.

Начальник служби у справах дітей Миколаївської ОВА Ірина Пономарьова зазначила:

— Послуга патронату — це не лише про тимчасовий прихисток. Це про людяність, емпатію та реальну турботу. І створення клубу — це крок, який допоможе вихователям відчувати плече однодумців, обмінюватися досвідом та зростати разом.

Протягом дня учасники працювали у форматі круглого столу, говорили про виклики та успіхи, ділилися історіями з власної практики. Для дітей підготували розважальну програму та психологічні заняття, а дорослі мали можливість пройти тренінг із профілактики професійного вигорання.

Проєкт «Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату» реалізується спільно UNICEF Ukraine, Партнерством «Кожній дитині», Міністерством соціальної політики України, Державною службою України у справах дітей, Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, Одеською та Миколаївською обласними військовими адміністраціями.

Детальніше: www.patronat.in.ua

Єдина державна платформа про усиновлення та сімейні форми виховання: www.dity.gov.ua

Партнерство «Кожній дитині»: Partnership for Every Child / Кожній дитині