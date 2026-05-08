 На Миколаївщині фермер незаконно розорав землі біля ставка та лісу

На Миколаївщині незаконно розорали землі: збитки сягнули ₴144 тис., а штраф — лише ₴816

Поблизу Врадіївки на Миколаївщині чоловік самовільно зайняв землі біля висохлого ставка та лісу й засіяв їх без дозволів.

Як зазначили в Держекоінспекції, йдеться про 3,5 гектара землі біля колишнього ставка та ще 1,18 гектара лісових земель. Їх розорали та засіяли сільськогосподарськими культурами без жодних документів і дозволів.

На Миколаївщині незаконно розорали землі біля ставка та лісу. Фото: ДержекоінспекціяНа Миколаївщині незаконно розорали землі біля ставка та лісу. Фото: Держекоінспекція
На місце викликали поліцію та представників місцевої ради. З’ясувалося, що громадянин самовільно обробляв ці землі, хоча вони мають спеціальне призначення — водний фонд і лісове господарство.

За це на нього склали адміністративний протокол і оштрафували на 816 гривень. Також екологи підрахували збитки для держави — майже 144 тисячі гривень. Зараз готують документи, щоб стягнути цю суму з порушника.

Нагадаємо, що на Вознесенщині водосховище понад 300 гектарів хотіли передати в користування підприємцю під виглядом робіт з біомеліорації. Прокуратура оскаржує укладений договір у суді.

