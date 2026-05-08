На Миколаївщині незаконно розорали землі: збитки сягнули ₴144 тис., а штраф — лише ₴816
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
20:50, 08 травня, 2026
-
Поблизу Врадіївки на Миколаївщині чоловік самовільно зайняв землі біля висохлого ставка та лісу й засіяв їх без дозволів.
Як зазначили в Держекоінспекції, йдеться про 3,5 гектара землі біля колишнього ставка та ще 1,18 гектара лісових земель. Їх розорали та засіяли сільськогосподарськими культурами без жодних документів і дозволів.
На місце викликали поліцію та представників місцевої ради. З’ясувалося, що громадянин самовільно обробляв ці землі, хоча вони мають спеціальне призначення — водний фонд і лісове господарство.
За це на нього склали адміністративний протокол і оштрафували на 816 гривень. Також екологи підрахували збитки для держави — майже 144 тисячі гривень. Зараз готують документи, щоб стягнути цю суму з порушника.
Нагадаємо, що на Вознесенщині водосховище понад 300 гектарів хотіли передати в користування підприємцю під виглядом робіт з біомеліорації. Прокуратура оскаржує укладений договір у суді.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.