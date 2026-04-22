 Перевірка інфекційного захворювання серед дітей у Миколаєві

  • середа

    22 квітня, 2026

  • 10.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 квітня , 2026 середа

  • Миколаїв • 10.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Спалах інфекції в дитсадку Миколаєва: триває перевірка випадку

Дитячий садок у Миколаєві. Фото для ілюстрації з архіву МикВісті

У Миколаєві триває перевірка випадку інфекційного захворювання серед дітей в одному з дошкільних закладів міста.

Як повідомили у Миколаївській міській раді, наразі двоє дітей перебувають на лікуванні в міській дитячій лікарні №2, ще одна дитина — в обласній дитячій лікарні.

Як повідомила завідувачка інфекційного боксованого відділення міської дитячої лікарні №2 Ірина Чумак, усім пацієнтам провели необхідні обстеження: відібрали зразки на бактеріальні кишкові інфекції та зробили експрес-тести на ротавірус.

Поки що бактеріальні посіви перебувають на дослідженні, а попередні результати показали наявність ротавірусної інфекції у двох дітей, які лікуються в міській лікарні.

«Ротавірусна інфекція — це захворювання, яке в основному передається через брудні руки», — пояснила Ірина Чумак.

За словами лікарів, дітям призначили лікування за стандартним протоколом, і воно вже дає позитивні результати. Стан маленьких пацієнтів оцінюють як задовільний.

«Дітей не лихоманить. Вони активні та добре їдять», — зазначила завідувачка відділення.

Медики наголошують, що діти отримують усю необхідну допомогу, а їхній стан і надалі перебуває під наглядом лікарів.

Нагадаємо, що у Миколаєві зафіксували спалах гострої кишкової інфекції в одному із закладів дошкільної освіти. До медиків уже звернулися батьки трьох дітей, двох із них госпіталізували.

Раніше повідомлялось, що до лікарні потрапили 7 дітей з гострою кишковою інфекцією. За попередньою інформацією прокуратури, вони їли курячі нагетси, піцу та бургери у розважальному центрі. Правоохоронці проводили розслідування.

Happy Land за своєю ініціативою закрив заклад до 22 березня. Там була проведена дезінфекція.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

1 година тому

Головне сьогодні