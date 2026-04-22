Спалах інфекції в дитсадку Миколаєва: триває перевірка випадку

Дитячий садок у Миколаєві. Фото для ілюстрації з архіву МикВісті

У Миколаєві триває перевірка випадку інфекційного захворювання серед дітей в одному з дошкільних закладів міста.

Як повідомили у Миколаївській міській раді, наразі двоє дітей перебувають на лікуванні в міській дитячій лікарні №2, ще одна дитина — в обласній дитячій лікарні.

Як повідомила завідувачка інфекційного боксованого відділення міської дитячої лікарні №2 Ірина Чумак, усім пацієнтам провели необхідні обстеження: відібрали зразки на бактеріальні кишкові інфекції та зробили експрес-тести на ротавірус.

Реклама

Поки що бактеріальні посіви перебувають на дослідженні, а попередні результати показали наявність ротавірусної інфекції у двох дітей, які лікуються в міській лікарні.

«Ротавірусна інфекція — це захворювання, яке в основному передається через брудні руки», — пояснила Ірина Чумак.

За словами лікарів, дітям призначили лікування за стандартним протоколом, і воно вже дає позитивні результати. Стан маленьких пацієнтів оцінюють як задовільний.

«Дітей не лихоманить. Вони активні та добре їдять», — зазначила завідувачка відділення.

Медики наголошують, що діти отримують усю необхідну допомогу, а їхній стан і надалі перебуває під наглядом лікарів.

Нагадаємо, що у Миколаєві зафіксували спалах гострої кишкової інфекції в одному із закладів дошкільної освіти. До медиків уже звернулися батьки трьох дітей, двох із них госпіталізували.

Раніше повідомлялось, що до лікарні потрапили 7 дітей з гострою кишковою інфекцією. За попередньою інформацією прокуратури, вони їли курячі нагетси, піцу та бургери у розважальному центрі. Правоохоронці проводили розслідування.

Happy Land за своєю ініціативою закрив заклад до 22 березня. Там була проведена дезінфекція.