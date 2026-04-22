У Миколаєві бракує патронатних сімей: потрібно щонайменше 15, є лише чотири

У Миколаєві бракує патронатних сімей. Ілюстративне фото з архіву МикВісті

У Миколаєві для повного забезпечення потреб громади необхідно створити щонайменше 14–15 патронатних сімей. Наразі їх лише чотири, і цього недостатньо для належного захисту дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Про це йшлося під час засідання депутатської комісії з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності та гласності 21 квітня, повідомляють «МикВісті».

Начальниця служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко пояснила, що на державному рівні пропонуються зміни до законодавства у сфері захисту прав дітей. Водночас ці ініціативи передбачають розширення повноважень органів місцевого самоврядування без додаткового фінансового забезпечення.

Зокрема, зміни стосуються повноваження міського голови. У разі відсутності у громаді патронатних сімей або їх недостатньої кількості, саме міський голова має виконувати функції патронатного вихователя.

Зазначимо, що патронатна сім’я — це тимчасова форма влаштування дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах. У такій родині дитина отримує догляд, виховання та підтримку, поки її біологічна сім’я не подолає труднощі або поки не буде знайдено іншу постійну форму влаштування.

— Якщо в нашій громаді не вистачає патронатних сімей, а їх реально не вистачає. І, на жаль, черги з таких людей у нас немає. Грубо кажучи, ми маємо дитину, яку відібрали у батьків у зв’язку з неналежним виконання батьківських обов’язків, принести до мера в кабінет і далі мер має здійснювати патронат, — пояснила Юлія Кравченко.

За її словами, така норма має стимулювати громади активніше створювати патронатні сім’ї. Однак у нинішніх умовах це складно реалізувати.

— Це задумано для того, щоб змусити громади їх (патронатні сім’ї, — прим.) створювати. А у нас 75% громад не мають сімей патронатного вихователя. На сьогоднішній день по нашим розрахункам ми маємо створити 14-15 патронатних сімей, щоб їх вистачило на місто. В нас наразі лише 4. Лише один кандидат з трьох, які намагались подати документи, своє рішення підтвердив і наразі чекає курсів, — додала вона.

Крім того, нововведення передбачають цілодобовий режим роботи служб у справах дітей та їх підключення до системи реагування «112». Водночас за словами посадовиці, служби вже стикаються з кадровими проблемами через значне навантаження.

— Передбачений цілодобовий режим праці служб у справах дітей, підключення їх до системи реагування «112». Скільки має бути робітників, яка має бути у них зарплата, щоб вони погодились працювати в такому режимі? Наразі є реальна проблема з плинністю кадрів, тому що психологічне, емоційне і фізичне навантаження, ризик для життя та здоров’я для працівників служби у справах дітей, заставляє їх покидати роботу, — зазначила вона.

Окремо порушили питання створення у Миколаєві Центру підтримки сімей та дітей, який мав би працювати на запобігання кризовим ситуаціям у родинах. Проте через обмеження, пов’язані з воєнним станом і прифронтовим розташуванням міста, реалізувати таку ініціативу наразі неможливо.

Голова комісії Олена Кісельова наголосила, що запропоновані зміни потребують доопрацювання з урахуванням реалій прифронтових громад.

— Така ініціатива саме зараз у військовий час для таких громад, як Миколаїв, вона не може бути прийнятною для реалізації. Або вона має вимагати від держави інших заходів, в тому числі фінансування окремих інституцій, як раніше було, — підкреслила вона.

За підсумками засідання депутати планують підготувати звернення до Кабінету Міністрів, профільного міністерства та Верховної Ради з пропозиціями врахувати зауваження громади.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області за 2025 рік, за позовами органів опіки та піклування, 142 батьків було позбавлено батьківських прав щодо 193 дітей.

Зазначимо, що 13 громадах Миколаївщини є патронатні родини, які допомагають дітям у складних життєвих обставинах. За минулий рік 55% дітей після патронату повернулися до біологічних батьків.

Нагадаємо, у 2025 році створили Клуб патронатних вихователів та помічників Миколаївської області.

