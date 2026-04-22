 У Миколаєві з травня підвищують тариф на вивезення сміття

  22 квітня , 2026 середа

Контейнер для сміття у Миколаєві, фото «МикВісті»

Для мешканців Корабельного району Миколаєва з 1 травня 2026 року підвищують тарифи на вивезення побутових відходів комунальним підприємством «Обрій-ДКП».

Відповідний рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради 22 квітня, пишуть «МикВісті».

Нові тарифи стосуються збирання та перевезення побутового сміття. Наразі встановлюють такі розцінки на вивезення сміття:

  • змішані побутові відходи — 302,64 гривні за кубометр (наразі ще діє тариф 271,81 гривні за кубометр)
  • великогабаритні відходи — 561,48 гривні за кубометр (наразі ще діє тариф 444,93 гривні за кубометр)
  • ремонтні відходи — 536,77 гривні за кубометр (наразі ще діє тариф 427,74 гривні за кубометр)

Комунальне підприємство «Обрій-ДКП» має повідомити споживачів про зміни.

Раніше повідомлялось, що у адміністрації районів Миколаєва забрали повноваження щодо прибирання стихійних сміттєзвалищ. Тепер цим займатимуться два підрядники — КП «Миколаївкомунтранс» та КП «Обрій-ДКП».

Ситуація з будівництвом сортувальної лінії у Миколаєві

Питання сортування сміття в Миколаєві піднімалося ще у 2019 році, коли потребу у двох лініях оцінили приблизно у 10 мільйонів гривень. Тоді мер Олександр Сєнкевич наполягав, що витрати мають взяти на себе інвестори, а не міський бюджет. Хоча була прийнята програма поводження з відходами, до її реалізації так і не дійшло.

Верховний Суд визнав бездіяльність міськради протиправною й зобов’язав побудувати сортувальну лінію, адже полігон, який працює з 1972 року, вичерпав свій ресурс.

У 2024 році депутати затвердили порядок роботи комплексу з сортування ТПВ і оголосили інвестиційний конкурс. Перший не відбувся, а за другим перемогло ТОВ «Waste To Energy Niko». Проте компанія отримала лише мінімально необхідний бал, а депутати та голова ОВА Віталій Кім розкритикували закритість процедури й невигідні умови.

Правоохоронці відкрили провадження і провели обшуки у міськраді. На сесії 28 серпня депутати не підтримали затвердження договору з переможцем. Міська влада готує нові умови конкурсу. Олександр Сєнкевич заявив, що процес буде публічним, із залученням міжнародних партнерів, зокрема з Данії.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття».

Громадська організація «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) висловлює вдячність за фінансову підтримку Європейського Союзу через свій проєкт “Підтримка прифронтових медіа та розслідувальної журналістики” (FAIR Media Ukraine), який впроваджується Internews International у партнерстві з Media Development Foundation (MDF). ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) зберігає повну редакційну незалежність, а інформація, подана тут, не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу, Internews International або MDF.

Останні новини про: Сміттєзвалище Миколаєва

У Миколаєві планують підвищити тарифи на вивезення сміття з 1 травня
У Центральному районі Миколаєва ліквідували чергове стихійне сміттєзвалище
Сміття, сухе листя, будівельний непотріб: у центрі Миколаєва знайшли 10 стихійних звалищ
новини
У Миколаєві робоча група з’ясовуватиме долю демонтованих на початку війни рекламних конструкцій

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві бракує патронатних сімей: потрібно щонайменше 15, є лише чотири

Альона Коханчук
новини
Вартість проїзду у громадському транспорті Миколаєва збільшили у середньому на 33%

Юлія Лук’яненко
новини
У Снігурівській громаді відновили понад 70% пошкодженого житла

Анна Гакман
новини
До Снігурівської громади повернулися понад половина мешканців: там живе майже 16 тисяч людей

Анна Гакман
Вартість проїзду в автобусах Первомайська планують підвищити до 16 гривень

У Миколаєві бракує патронатних сімей: потрібно щонайменше 15, є лише 4

4 години тому

Спалах інфекції в дитсадку Миколаєва: триває перевірка випадку

Головне сьогодні