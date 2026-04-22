У Миколаєві з травня підвищують тариф на вивезення сміття
- Юлія Бойченко
13:58, 22 квітня, 2026
Для мешканців Корабельного району Миколаєва з 1 травня 2026 року підвищують тарифи на вивезення побутових відходів комунальним підприємством «Обрій-ДКП».
Відповідний рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради 22 квітня, пишуть «МикВісті».
Нові тарифи стосуються збирання та перевезення побутового сміття. Наразі встановлюють такі розцінки на вивезення сміття:
- змішані побутові відходи — 302,64 гривні за кубометр (наразі ще діє тариф 271,81 гривні за кубометр)
- великогабаритні відходи — 561,48 гривні за кубометр (наразі ще діє тариф 444,93 гривні за кубометр)
- ремонтні відходи — 536,77 гривні за кубометр (наразі ще діє тариф 427,74 гривні за кубометр)
Комунальне підприємство «Обрій-ДКП» має повідомити споживачів про зміни.
Раніше повідомлялось, що у адміністрації районів Миколаєва забрали повноваження щодо прибирання стихійних сміттєзвалищ. Тепер цим займатимуться два підрядники — КП «Миколаївкомунтранс» та КП «Обрій-ДКП».
Ситуація з будівництвом сортувальної лінії у Миколаєві
Питання сортування сміття в Миколаєві піднімалося ще у 2019 році, коли потребу у двох лініях оцінили приблизно у 10 мільйонів гривень. Тоді мер Олександр Сєнкевич наполягав, що витрати мають взяти на себе інвестори, а не міський бюджет. Хоча була прийнята програма поводження з відходами, до її реалізації так і не дійшло.
Верховний Суд визнав бездіяльність міськради протиправною й зобов’язав побудувати сортувальну лінію, адже полігон, який працює з 1972 року, вичерпав свій ресурс.
У 2024 році депутати затвердили порядок роботи комплексу з сортування ТПВ і оголосили інвестиційний конкурс. Перший не відбувся, а за другим перемогло ТОВ «Waste To Energy Niko». Проте компанія отримала лише мінімально необхідний бал, а депутати та голова ОВА Віталій Кім розкритикували закритість процедури й невигідні умови.
Правоохоронці відкрили провадження і провели обшуки у міськраді. На сесії 28 серпня депутати не підтримали затвердження договору з переможцем. Міська влада готує нові умови конкурсу. Олександр Сєнкевич заявив, що процес буде публічним, із залученням міжнародних партнерів, зокрема з Данії.
Читайте також статтю «МикВісті»: «Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття».
Громадська організація «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) висловлює вдячність за фінансову підтримку Європейського Союзу через свій проєкт “Підтримка прифронтових медіа та розслідувальної журналістики” (FAIR Media Ukraine), який впроваджується Internews International у партнерстві з Media Development Foundation (MDF). ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) зберігає повну редакційну незалежність, а інформація, подана тут, не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу, Internews International або MDF.
