Кімнати у Болгарії та акції іноземних компаній: що задекларувала депутат міськради Миколаєва Горбенко

Депутат Наталя Горбенко. Фото: архів МикВісті

У 2025 році депутат Миколаївської міськради від партії «Слуга народу» Наталя Горбенко придбала кімнату у Болгарії та стала власницею цінних паперів у декількох іноземних компаніях, від яких отримує дивіденди.

Про це свідчать дані її декларації, опублікованій у реєстрі НАЗК.

У декларації вказаний житловий будинок площею 354,5 кв.м. у Миколаєві, який перебуває у власності чоловіка Наталії Горбенко з 2025 року.

У власності депутата є декілька кімнат у Болгарії: з 2022 року площею 39,89 кв.м, яку оцінили у 531 881 гривень, з 2024 року — площею 58,34 кв.м (2,9 мільйона гривень), з 2025 року — площею 43,65 кв.м (1,7 мільйона гривень).

Чоловіка депутата володіє з 2023 року земельною ділянкою у Вінницькій області площею 65 609 кв.м, яку оцінили у 655 015 гривень, та у Хмельницькій області площею 22 674 кв.м (212 687 гривень).

Нерухомість депутата Наталі Горбенко та її чоловіка. Скриншот декларації

Також він з 2006 року володіє легковим пікапом ЗАЗ-1105 57 2006 року випуску, який оцінили у 28 000 гривень. А Наталія Горбенко з 2020 року — Mazda CX-3 2019 року випуску (640 000 гривень).

У 2025 році Наталія Горбенко стала власницею акцій та інших цінних паперів в іноземних фондах. Це: 155 цінних паперів фонду SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, 39 — у ETF Dow Jones Industrial, 42 акції Amazon.com, Inc., 405 — фонду iShares Short-Term Corporate Bond ETF, 425 — фонду Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF, 80 — iShares Core MSCI Pacific ETF, 50 — фонду iShares US Consumer Staples ETF, 25 — SPDR Gold Shares ETF, 60 акцій NVIDIA Corporation, 25 — Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA), 4 — ALIBABA GROUP HOLDIG-SP ADR, 915 акцій — MHP SE, 100 — KERNEL HOLDING SA, 4100 — FERREXPO PLC, та 2 облігації міжнародних фінансових організацій United States Treasury T 3 02/15/47.

Цінні папери іноземних компаній у власності депутата. Скриншот з декларації

Крім того, з 2024 року у депутатки є 1 акція Warner Bros. Discovery, Inc. Всього у власності Наталії Горбенко 6 428 цінних паперів.

У власності чоловіка Наталії Горбенко по 100% корпоративних прав ПП «Легоклін» та ТОВ «Астрея МК», 33,3% — у ВФ «Легколін». Також вказано, що з 2022 року депутат має корпоративні права у благодійній організації «Щедрик», але не уточнено, скільки.

Як підприємець у 2025 році Наталія Горбенко заробила 494 500 гривень, отримала 901 793 гривень зарплати у БФ «Щедрик», а також задекларувала 1 375 гривень як додаткове благо та 454 гривні процентів в «Універсалбанку».

Крім того, депутатка отримала 3,1 мільйона гривень доходу від відчуження нерухомого майна, 1,1 мільйона гривень доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав у Tesla Inc та 43 048 гривень — у ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR.

Крім того, Наталія Горбенко задекларувала в цілому 71 953 гривень дивідендів від іноземних компаній та 951 гривню як проценти у United States Treasury T 3 02/15/47.

Чоловік депутатки задекларував 80 460 пенсії, 4 184 гривні додаткового блага в «Універсалбанку», 511 296 гривень зарплатні у КП «Центр захисту тварин», а також 12 528 гривень — у ТОВ «Астрея МК». 48 978 гривень доходу він отримав від надання майна в оренду, 23 688 гривень «інших доходів» від ТОВ «Твоє коло» та 1582 гривень від банку «Аваль».

У банку Наталія Горбенко зберігає 73 727 гривень, 64 532 євро у Болгарії та 11 314 євро в Україні, 5 581 гривень для діяльності ФОП, 1 194 доларів. Також зедкларовані внески до кредитних спілок та інших небанківських фінустанов: 10 000 євро та 10 415 доларів . Готівкою у депутата 500 000 гривень.

У 2024 року депутат взяла 3 мільйони гривень позики.

