 Ремонт доріг Миколаївщини

Служба відновлення планує витратити ₴281 млн на ремонт ділянок дороги «Казанка — Снігурівка» на Миколаївщині

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївщини збирається витратити цьогоріч 281,3 мільйона гривень на ремонт покриття на автодорозі Р-81 «Казанка — Снігурівка — Р-81».

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Було оголошено відразу два тендери. Перший стосується дороги Казанка – Снігурівка на ділянці км 93+055 - км 96+633. Цю ділянку мають відремонтувати за 67 мільйонів 247 тисяч 162 гривні.

Також Служба відновлення та розвитку шукає підрядника на ремонт ділянки км 103+931 – км 108+931 за 214 мільйонів 88 тисяч гривень.

Підрядники мають виконати комплекс робіт із ремонту дорожнього покриття. Зокрема, передбачено фрезерування старого асфальтобетонного шару, вирівнювання та підготовку основи дороги із щебенево-піщаної або щебеневої суміші, а також укладання нового дорожнього покриття з асфальтобетонної суміші та щебенево-мастикового асфальту. Окремо заплановано нанесення горизонтальної дорожньої розмітки.

Наразі учасники мають можливість подати свої пропозиції. Переможців оберуть після 30 квітня.

Нагадаємо, що у Коблівській громаді планують спрямувати 3,3 мільйона гривень з місцевого бюджету на ремонт доріг.

Загалом станом на квітень Миколаївщина увійшла до трійки лідерів в Україні за темпами ремонту доріг — з початку року в області виконали вже 69,3% запланованих робіт.

Також нагадаємо, що в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області повідомляли, що у 2026 році не планується капітальний ремонт доріг державного значення. Станом на кінець 2025 року повідомлялось, що для ремонту автомобільних доріг Миколаївщини необхідно понад 29,4 мільярда гривень.

партнерство
International Media Support

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

