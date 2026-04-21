Служба відновлення планує витратити ₴281 млн на ремонт ділянок дороги «Казанка — Снігурівка» на Миколаївщині

Ремонт доріг у Миколаївській області, архівне фото МикВісті

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївщини збирається витратити цьогоріч 281,3 мільйона гривень на ремонт покриття на автодорозі Р-81 «Казанка — Снігурівка — Р-81».

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Було оголошено відразу два тендери. Перший стосується дороги Казанка – Снігурівка на ділянці км 93+055 - км 96+633. Цю ділянку мають відремонтувати за 67 мільйонів 247 тисяч 162 гривні.

Також Служба відновлення та розвитку шукає підрядника на ремонт ділянки км 103+931 – км 108+931 за 214 мільйонів 88 тисяч гривень.

Підрядники мають виконати комплекс робіт із ремонту дорожнього покриття. Зокрема, передбачено фрезерування старого асфальтобетонного шару, вирівнювання та підготовку основи дороги із щебенево-піщаної або щебеневої суміші, а також укладання нового дорожнього покриття з асфальтобетонної суміші та щебенево-мастикового асфальту. Окремо заплановано нанесення горизонтальної дорожньої розмітки.

Наразі учасники мають можливість подати свої пропозиції. Переможців оберуть після 30 квітня.

Нагадаємо, що у Коблівській громаді планують спрямувати 3,3 мільйона гривень з місцевого бюджету на ремонт доріг.

Загалом станом на квітень Миколаївщина увійшла до трійки лідерів в Україні за темпами ремонту доріг — з початку року в області виконали вже 69,3% запланованих робіт.

Також нагадаємо, що в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області повідомляли, що у 2026 році не планується капітальний ремонт доріг державного значення. Станом на кінець 2025 року повідомлялось, що для ремонту автомобільних доріг Миколаївщини необхідно понад 29,4 мільярда гривень.