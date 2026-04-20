«Має величезне навантаження», — Сухомлин каже, що дорогу «Миколаїв-Одеса» планують зробити платним автобаном

Будівництво чотирисмугової траси Дніпро-Київ. Фото: Дніпропетровська ОВА

Держава планує запровадити платні автобани на автомобільних дорогах «Миколаїв-Одеса» та «Одеса-Рені».

Про це повідомив голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин в інтерв'ю Новини live.

Наразі це питання обговорюють зі Світовим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку. Однак, додав він, реалізацію таких проєктів поки стримують ризики війни: інвесторам складно застрахувати вкладення, а також немає гарантій повернення інвестицій.

— Це абсолютно реальна історія. І навіть на сьогодні міжнародний бізнес, деякі фонди вже починають говорити про будівництво таких доріг. Сьогодні в країні війна. Зрозуміло, що питання страхування, питання повернення коштів достатньо обмежують цей процес. Але напрямки, зрозуміло, що це буде сполучення з Європою. Те, що ми на сьогодні розглядаємо разом з великими донорами — Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку — це може бути «Одеса-Рені». Вона також потрібна для розвитку України, розвитку портів Одеської області. Це дорога «Миколаїв-Одеса», яка має величезне навантаження і від експортерів сільгосппродукції, які спрямовують свою продукцію в українські порти. А також багато інших доріг, які можуть дати людям можливість пересуватися безпечно, а головне швидко. І при цьому, зекономивши паливо, яке сьогодні теж недешеве, доїхати до із пункту А в пункт Б, — сказав Сергій Сухомлин.

Що відомо про розширення траси Миколаїв-Одеса до 4-х смуг?

У 2020 році голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що ділянку траси М-14 від Миколаєва до Одеси розширять до чотирьох смуг. Фінансування проєкту буде передбачено в державному бюджеті на 2021 рік.

Він зазначив, що розширення траси дасть змогу зменшити кількість аварій на ділянці «Миколаїв-Одеса», яка має репутацію «дороги смерті».

У вересні 2021 року голови Миколаївської, Одеської та Херсонської облдержадміністрацій звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням розширити трасу М-14 до чотирьох смуг.

Вже в грудні 2021 року відповідаючи на питання журналістів голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім сказав, що хоче запам'ятатися жителям області за реалізованими інфраструктурними проєктами, наприклад, за чотирисмуговою трасою до Одеси.

У грудні 2024 року на брифінгу Віталій Кім заявив, що наразі проєкт будівництва нової чотирисмугової траси, яка має з’єднати Миколаїв з Одесою, призупинено. За його словами, реалізацію цього та інших великих проєктів у регіоні поставлено на паузу через відсутність фінансування та поточну ситуацію з безпекою.

Наразі Миколаївська область веде перемовини з південнокорейською компанією щодо будівництва цієї чотирисмугової траси.