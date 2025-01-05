«Не на часі»: Кім пояснив, чому призупинили будівництво дороги в обʼїзд Миколаєва

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що будівництво об’їзної дороги поблизу Миколаєва зараз є «не на часі».

Про це він повідомив під час пресконференції 30 грудня, пишуть «МикВісті».

Втім, Віталій Кім підкреслив, що після відновлення роботи портів повернення до будівництва об'їзної дороги не буде складним.

«Об'їзна дорога зараз не на часі. Ми її не будуємо через те, що не працюють порти, її відновити буде не складно, а проєкт будівництва чотирьохсмугової дороги на Одесу не скасовано. Питання лише в фінансуванні. Питання добудови об'їзної дороги теж не відкинуто, а щодо мосту (через Південний Буг, – прим.) – на паузі».

Також, за його словами, ремонт Інгульського та Варварівського мостів триває:

«Як ви вже бачите, ремонтуємо Варварівський міст вже кілька місяців, смуга за смугою».

Будівництво об'їзної дороги та мосту через Південний Буг: що відомо

У грудні 2023 року стало відомо, що поблизу Миколаєва планується будівництво об'їзної дороги. Спочатку передбачалося зведення розв'язки на трасі М-14.

Загалом, як повідомляло Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, на трасі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ», що з'єднує Одеську та Миколаївську область, буде побудовано три нові шляхопроводи. Вартість робіт становить 2,4 мільярди гривень. Далі планували розпочати будівництво мостового переходу через Південний Буг.

У презентації до проєкту зазначається, що 100% автомобільного трафіку півдня проходить через місто Миколаїв, а будівництво нового обходу обговорюється з 1989 року. Проблема виведення транзитного транспорту за межі міста існує не один рік. У регіоні вже зруйноване покриття автомобільних доріг М-13, Р-55, Р-75, Р-81 та інших.

Місцерозташування обʼїзної дороги біля Миколаєва, скриншот презентації Держагенства відновлення Транспорта розвʼязка біля Миколаєва, скріншот презентації Держагенства відновлення

В грудні того ж року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області оголосила тендер на будівництво транспортної розвʼязки для майбутньої об'їзної дороги вартістю 2,2 мільярда гривень, однак його відмінили. Пізніше у січні 2024 року служба оголосила повторні торги з такою ж вартістю. Згідно з тендером, будівництво розвʼязки мали завершити до 30 квітня 2025 року, однак тендер також скасували.

Варварівський міст

Нагадаємо, що Уряд під час засідання 13 жовтня ухвалив рішення про передачу Інгульського та Південнобузького (Варварівського) мостів у Миколаєві до державної власності. Після цього заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм розказав, на якому етапі проєкт мосту в обʼїзд Миколаєва та про плани ремонту Варварівського та Інгульського мостів.

Варварівський міст у Миколаєві. Архівне фото «НикВести»

Як відомо, Варварівський міст у Миколаєві є частиною траси міжнародного значення М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» та на сьогоднішній день перебуває в аварійному стані. У лютому 2020 року розпочався процес передачі мосту з комунальної власності міста на баланс «Укравтодору», проте на сьогоднішній день він досі не завершений. Пов'язано це з тим, що для прийняття Варварівського мосту до державної власності Міністерство фінансів просить Миколаїв надати вартість реконструкції споруди. Для цього місту необхідно провести експертизу та замовити проектно-кошторисну документацію ремонту мосту, загальна вартість яких становить близько 20 мільйонів гривень. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у бюджеті міста коштів на це немає.

Про необхідність ремонту Варварівського мосту також знає президент Володимир Зеленський. У липні 2019 року глава держави повідомив, що вирішення проблеми Варварівського мосту — це першочергове завдання губернатора. Через чотири місяці під час брифінгу в Очакові Володимир Зеленський знову озвучив це питання. Тоді він змусив діючого тоді губернатора Миколаївщини Олександра Стадника пообіцяти відремонтувати Варварівський міст до кінця 2020 року.

Питанням передачі Варварівського мосту також зайнялася депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська. У липні 2021 року вона ініціювала нараду за участю міністра інфраструктури Олександра Кубракова, представниками Міністерства фінансів, «Укравтодору» та міської ради, аби розібратися у питанні передачі мосту. Однак і це не дало результату, оскільки через два місяці питання так і не було вирішено. Водночас, в «Укравтодорі» повідомили, що питання про виділення грошей на ремонт Варварівського мосту розглянуть тільки після його передачі в держвласність.

Водночас протягом останнього часу на мосту відбулося чотири поломки. Перша сталася 6 грудня, друга — 20 грудня. Тоді в «ЕЛУ автодоріг» повідомили, що виникла аварійна ситуація з конструкцією частини Варварівського мосту. Втретє транспортний колапс стався через поломку частини Варварівського мосту 2 лютого. 5 квітня на Варварівському мосту сталась аварійна поломка вчетверте. Виявилось, що на мосту відійшла металева пластина. Останнього разу міст ремонтували у травні цього року.