Поблизу Миколаєва планують побудувати об’їзду дорогу. Наразі запланований старт першого етапу — будівництво розв'язки на трасі М-14.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Загалом, на трасі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ», що з'єднує Одеську та Миколаївську область, буде побудовано 3 нові шляхопроводи. Далі планують розпочати будівництво мостового переходу через Південний Буг.

У презентації до проєкту зазначається, що 100 % автомобільного трафіку півдня проходить через місто Миколаїв, а будівництво нового обходу обговорюється з 1989 року. Проблема виведення транзитного транспорту за межі міста існує не один рік. У регіоні вже зруйноване покриття автомобільних доріг М-13, Р-55, Р-75, Р-81 та інших. Крім того, Варварівський та Інгульський мостові переходи у Миколаєві необхідно ремонтувати і критично необхідна організація об’їзного маршруту на період ремонту.

«Агентство відновлення працює над проєктом будівництва автошляху в обхід Миколаєва. Проєкт розроблено спільно з Японським агентством міжнародного співробітництва JICA. Це важливо для того, щоб розвантажити автошляхи обласного центру й відремонтувати Варварівський та Інгульський мости. Час проїзду в обхід Миколаєва становитиме всього 8 хвилин, тоді як зараз через місто — 1 годину», — йдеться у повідомленні.

У Держагенстві відновлення та розвитку інфраструктури зазначили, що вже розпочнається будівництво транспортної розвʼязки на трасі М-14 кілометри 121+360 протяжністю 3,5 кілометрів, яка є першим етапом будівництва обходу Миколаєва. Тут буде побудовано 3 нові шляхопроводи. Вартість робіт становить 2,4 мільярди гривень.

Також планують працювати над проєктами реконструкції автошляху М-14 на ділянці кілометрів 110+000 — кілометрів 126 + 000. Зазначається, що у грудні буде отримано експертизу. Вартість робіт складе 4,9 мільярди гривень.

Далі планується будівництво мостового переходу через Південний Буг. Для цього фахівці завершують проєктування. Також передбачено будівництво розв’язки, М-14 кілометрі 142+800, вартістю 3,3 мільярди гривень.

«Вже найближчим часом буде оголошено тендер на будівництво розвʼязки. Запрошуємо компанії взяти участь у закупівлях», — додали в агентстві відновлення та розвитку інфраструктури.

Нагадаємо, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголосила тендер на проведення завершальних робіт з капітального ремонту дороги державного значення М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ.

Також нагадаємо, відбудова зруйнованих бойовими діями мостів та доріг державного значення в Миколаївській області орієнтовно коштуватиме 20,4 мільярдів гривень.

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