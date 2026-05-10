Під час перемирʼя росіяни двічі обстріляли Миколаївщину: у поліції показали наслідки атак

Наслідки атаки по Миколаївщині 10 травня. Фото: ГУНП Миколаївщини

Упродовж 10 травня російські війська двічі обстріляли територію Миколаївської області. Відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Перший обстріл прийшовся по території Миколаївського району. FPV-дроном росіяни уразили цивільний автомобіль. Внаслідок удару поранення отримали двоє людей — 68-річний чоловік та 63-річна жінка.

О 14:40 попередньо «Молнією» ворожі війська атакували село Іванівку у Куцурубській громаді. Внаслідок обстрілу 19-річний чоловік отримав травми. Наразі його стан медики розцінюють як середньої тяжкості.

У поліції Миколаївської області під вечір показали наслідки удару. Їх зафіксували поліцейські слідчо-оперативної групи відділення поліції № 7 Миколаївського райуправління.

За фактом воєнного злочину розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

У поліції закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та у разі загрози атаки дронів негайно прямувати до укриттів. Правоохоронці радять спускатися у підвали або інші захищені приміщення без вікон.

Також людей просять уникати перебування на вулиці, балконах, біля вікон та у дворах під час небезпеки.

Окремо правоохоронці наголошують, що не можна торкатися уламків безпілотників, оскільки вони можуть бути вибухонебезпечними. У разі виявлення таких уламків необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за телефонами 102 або 101.

Як відомо, між Росією і Україною запроваджено триденне перемирʼя 9, 10 та 11 травня.

