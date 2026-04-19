 Кім прокоментував відставку начальника патрульної поліції Жукова

  • неділя

    19 квітня, 2026

  • 14°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 19 квітня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 14° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Треба підтримати НЕ звільнення», — Кім прокоментував відставку начальника патрульної поліції Жукова

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: МикВісті

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім відреагував на рішення начальника департаменту патрульної поліції МВС Євгенія Жукова піти у відставку після теракту в Києві.

Свою думку він написав у Telegram.

За його словами, реформа патрульної поліції є однією з найуспішніших. Він додав, що правоохоронці працюють ефективно, і вважає, що Євгенія Жукова не слід звільняти.

— Це не моя справа, але можу висловити думку як людина. Реформа патрульної поліції — одна з найуспішніших. Керівник — бойовий офіцер, і вчинив як людина, яка бере відповідальність на себе. Ситуація трагічна для людей, але багато критиків, ймовірно, навіть не були під пострілами, щоб давати оцінки. Патрульна поліція працює ефективно. Вважаю, що треба підтримати НЕ звільнення генерала Жукова, — написав Віталій Кім.

Повідомлення Віталія Кіма. Скриншот з Telegram

Нагадаємо, начальник департаменту патрульної поліції Міністерства внутрішніх справ Євгеній Жуков подав у відставку.

За словами голови Національної поліції України Івана Вигівського, правоохоронців уже відсторонили від виконання обов’язків, а службове розслідування проведуть у максимально стислі терміни. Також він повідомив, що Євгенію Жукову буде запропоновано нову посаду.

Теракт у Києві 18 квітня

У Києві 18 квітня сталася стрілянина в Голосіївському районі. Невідомий відкрив вогонь по людях.

Чоловік, який відкрив стрілянину, захопив заручників супермаркеті. Під час затримання він стріляв у поліцейських.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що через стрілянину загинули п’ятеро людей, ще десятеро отримали поранення та були госпіталізовані. Правоохоронцям вдалося врятувати чотирьох заручників.

Офіційно його особу не називали, але «УП» з посиланням на джерела писала, що це Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України, раніше проживав у Бахмуті Донецької області.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту в Києві 18 квітня.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

