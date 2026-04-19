Начальник департаменту патрульної поліції подав у відставку після теракту в Києві

Начальник департаменту патрульної поліції Іван Жуков під час пресконференції. Фото: hromadske

Начальник департаменту патрульної поліції Міністерства внутрішніх справ Євгеній Жуков подав у відставку.

Рішення було ухвалено після скандалу з патрульними, які прибули на місце стрілянини в Києві, але після пострілів втекли, повідомляє РБК-Україна.

— Я як бойовий офіцер ухвалив рішення подати рапорт на звільнення з посади, яку обіймаю. Вважаю, що так буде справедливо, — заявив Євгеній Жуков під час пресконференції щодо події.

Він також прокоментував дії патрульних під час інциденту. За його словами, поліцейські не змогли швидко зреагувати на ситуацію та визначити напрямок пострілів, після чого почали тікати. Один із них служить із 2024 року, інша — з 2015-го.

Євгеній Жуков зазначив, що правоохоронці мали застосувати зброю, оскільки нападник становив загрозу для цивільних, однак цього не сталося. Він назвав їхні дії «непрофесійними та недостойними».

— Вони неправильно оцінили ситуацію та залишили поранених цивільних у небезпеці. Це ганебний випадок. Службове розслідування обов’язково проведуть, і всі керівники нестимуть відповідальність, — сказав він.

За словами голови Національної поліції України Івана Вигівського, правоохоронців уже відсторонили від виконання обов’язків, а службове розслідування проведуть у максимально стислі терміни. Також він повідомив, що Євгенію Жукову буде запропоновано нову посаду.

Відомо, що Євген Жуков раніше він служив у Збройних силах України, обіймав керівні посади у 79 окремій десантно-штурмовій бригаді, яка базується в Миколаєві. Він мав позивний «Маршал». У 2014 році брав участь у бойових діях на сході України, зокрема в боях за Донецький аеропорт.

У вересні 2015 року його призначили заступником начальника департаменту патрульної служби МВС, а згодом він очолив департамент.

Теракт у Києві 18 квітня

У Києві 18 квітня сталася стрілянина в Голосіївському районі. Невідомий відкрив вогонь по людях.

Чоловік, який відкрив стрілянину, захопив заручників супермаркеті. Під час затримання він стріляв у поліцейських.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що через стрілянину загинули п’ятеро людей, ще десятеро отримали поранення та були госпіталізовані. Правоохоронцям вдалося врятувати чотирьох заручників.

Офіційно його особу не називали, але «УП» з посиланням на джерела писала, що це Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України, раніше проживав у Бахмуті Донецької області.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту в Києві 18 квітня.