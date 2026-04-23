Погрожував пістолетом та викрав авто: на Одещині затримали підозрюваного
- Новини Одеси
-
•
- Кристина Леонова
-
•
-
13:31, 23 квітня, 2026
-
На Одещині правоохоронці затримали 33-річного жителя, якого підозрюють у нападі та незаконному заволодінні майном.
Про це повідомили 23 квітня поліції в Одеській області.
За інформацією правоохоронців, події сталися вдень в селищі Чорноморське. Підозрюваний посварився з 32-річним незнайомцем і на власному автомобілі SsangYong навмисно врізався у BMW оппонента. Після цього почав погрожувати пістолетом та демонструвати його перехожим.
Нападник забрав з салону BMW колонку, шолом й ключі та поїхав. Однак не впорався з керуванням і з’їхав з дороги в кювет.
«Побачивши на вулиці селища заведений Audi, водій якого вивантажував з салону речі, фігурант скористався моментом і сів за кермо чужої автівки. Власник намагався перешкодити угону, але останній таки рушив, врізався в гараж і зачепив чоловіка. Після цього поїхав геть на його автомобілі. Травмованого чоловіка доставили до лікарні із тілесними ушкодженнями», – йдеться у повідомленні.
Поліцейські розшукали та затримали підозрюваного на вулиці селища. У нього вилучили чуже майно та стартовий пістолет, який відправили на експертизу. У чоловіка були ознаки сп’яніння, тож у нього взяли аналізи для дослідження.
Зловмиснику повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Максимальне покарання за ці злочини – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Останні новини про: Одеса
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.