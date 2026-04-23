 На Одещині підозрюють чоловіка у нападі та незаконному володінні чужим майном

  • четвер

    23 квітня, 2026

  • 14.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 квітня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 14.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Погрожував пістолетом та викрав авто: на Одещині затримали підозрюваного

Поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі. Фото: Національна поліція України

На Одещині правоохоронці затримали 33-річного жителя, якого підозрюють у нападі та незаконному заволодінні майном.

Про це повідомили 23 квітня поліції в Одеській області.

За інформацією правоохоронців, події сталися вдень в селищі Чорноморське. Підозрюваний посварився з 32-річним незнайомцем і на власному автомобілі SsangYong навмисно врізався у BMW оппонента. Після цього почав погрожувати пістолетом та демонструвати його перехожим.

Нападник забрав з салону BMW колонку, шолом й ключі та поїхав. Однак не впорався з керуванням і з’їхав з дороги в кювет.

«Побачивши на вулиці селища заведений Audi, водій якого вивантажував з салону речі, фігурант скористався моментом і сів за кермо чужої автівки. Власник намагався перешкодити угону, але останній таки рушив, врізався в гараж і зачепив чоловіка. Після цього поїхав геть на його автомобілі. Травмованого чоловіка доставили до лікарні із тілесними ушкодженнями», – йдеться у повідомленні.

На Одещині затримали підозрюваного. Фото: Національна поліція України

Поліцейські розшукали та затримали підозрюваного на вулиці селища. У нього вилучили чуже майно та стартовий пістолет, який відправили на експертизу. У чоловіка були ознаки сп’яніння, тож у нього взяли аналізи для дослідження.

Зловмиснику повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Максимальне покарання за ці злочини – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Одесі затримали чоловіка, який, за інформацією правоохоронців, погрожував людям ножем і поранив неповнолітнього хлопця.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

