 Одеситу загрожує 8 років за збут наркотиків, які він розвозив на мотоциклі

  • субота

    18 квітня, 2026

  • 11.9°
    Похмуро

    Миколаїв

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Наркотики в мотоциклі: в Одесі затримали кур’єра з канабісом

Одесит та мотоциклі розвозив закладки, фото Національна поліція

В Одесі затримали наркокурʼєра, який розвозив канабіс на мотоциклі. Чоловіку вже повідомили про підозру, а суд відправив його під варту з можливістю вийти під заставу.

Про це повідомляє Головне управління Національної Поліції в Одеській області.

Поліцейські зупинили водія на вулиці та знайшли в його мотоциклі 22 пакунки з травою, які він збирався сховати як «закладки». Ще чотори схованки, які хлопець встиг зробити раніше, правоохоронці вилучили.

Експертиза підтвердила, що у згортках був саме канабіс, окрім наркотиків у затриманого забрали ваги, пакет для фасування та мобільний телефон із доказами на його роботи на наркошоп.

У поліції повідомили, що справу відкрили за статтею про незаконний продаж наркотиків.

Наразі поліцейські встановлюють канал надходження наркотиків до підозрюваного.

Варто нагадати про обвинувальний акт щодо 36-річного мешканця Роздільнянського району на Одещині. Його звинувачують у створенні системи постачання кокаїну з Європи та облаштуванні домашньої лабораторії для виготовлення канабісу.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

