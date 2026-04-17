Наркотики в мотоциклі: в Одесі затримали кур’єра з канабісом
- Новини Одеси
-
•
- Таміла Ксьонжик
-
•
-
23:55, 17 квітня, 2026
-
В Одесі затримали наркокурʼєра, який розвозив канабіс на мотоциклі. Чоловіку вже повідомили про підозру, а суд відправив його під варту з можливістю вийти під заставу.
Про це повідомляє Головне управління Національної Поліції в Одеській області.
Поліцейські зупинили водія на вулиці та знайшли в його мотоциклі 22 пакунки з травою, які він збирався сховати як «закладки». Ще чотори схованки, які хлопець встиг зробити раніше, правоохоронці вилучили.
Експертиза підтвердила, що у згортках був саме канабіс, окрім наркотиків у затриманого забрали ваги, пакет для фасування та мобільний телефон із доказами на його роботи на наркошоп.
У поліції повідомили, що справу відкрили за статтею про незаконний продаж наркотиків.
Наразі поліцейські встановлюють канал надходження наркотиків до підозрюваного.
Варто нагадати про обвинувальний акт щодо 36-річного мешканця Роздільнянського району на Одещині. Його звинувачують у створенні системи постачання кокаїну з Європи та облаштуванні домашньої лабораторії для виготовлення канабісу.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.