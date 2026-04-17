Наркотики в мотоциклі: в Одесі затримали кур’єра з канабісом

В Одесі затримали наркокурʼєра, який розвозив канабіс на мотоциклі. Чоловіку вже повідомили про підозру, а суд відправив його під варту з можливістю вийти під заставу.

Про це повідомляє Головне управління Національної Поліції в Одеській області.

Поліцейські зупинили водія на вулиці та знайшли в його мотоциклі 22 пакунки з травою, які він збирався сховати як «закладки». Ще чотори схованки, які хлопець встиг зробити раніше, правоохоронці вилучили.

Експертиза підтвердила, що у згортках був саме канабіс, окрім наркотиків у затриманого забрали ваги, пакет для фасування та мобільний телефон із доказами на його роботи на наркошоп.

У поліції повідомили, що справу відкрили за статтею про незаконний продаж наркотиків.

Наразі поліцейські встановлюють канал надходження наркотиків до підозрюваного.

Варто нагадати про обвинувальний акт щодо 36-річного мешканця Роздільнянського району на Одещині. Його звинувачують у створенні системи постачання кокаїну з Європи та облаштуванні домашньої лабораторії для виготовлення канабісу.