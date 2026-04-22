Нацполіція заявила про зв'язок картелю «Хімпром» з мережею кафешопів U420

Проєкт «U420» виявився частиною кримінальної структури «Хімпрому», фото Національної поліції України

Офіс генерального прокурора України та Національна поліція заявили про зв'язок злочинного угруповання «Хімпром» з мережею продажу канабіноїдів U420, магазини якої за останній рік відкрились в багатьох регіонах України.

У поліції зазначили, що «Хімпром» — це система кримінального впливу на Україну, вибудувана 36-річним громадянином РФ на псевдо Мексиканець. З 2019 року лідер організації перебуває у міжнародному розшуку та, переховуючись за кордоном, продовжував дистанційно координувати діяльність членів злочинної мережі та розподіл фінансових потоків.

«Угруповання мало масштабну розгалужену структуру, чітку ієрархію та здійснювало вплив на різні сфери діяльності держави. Всередині спільноти діяв налагоджений розподіл ролей: одні учасники відповідали за виготовлення наркотиків, інші — за інформаційний супровід, дискредитацію та тиск через медіа на тих, хто перешкоджав їхній протиправній діяльності», — зазначили в поліції.

Правоохоронці повідомили, що рамках десятків кримінальних проваджень поліцейські провели тисячі оперативних заходів та задокументували механізм функціонування злочинної інфраструктури. Днями правоохоронці провели дві масштабні спецоперації на території держави. Наразі вже оголошено підозри учасникам злочинної спільноти, включно з лідером.

Проєкт U420 став одним із напрямків діяльності організації, зазначили у поліції.

«Одним із напрямків діяльності «Хімпрому» став багаторівневий проєкт під назвою «U420». Суть проєкту полягала у виготовленні та розповсюдженні на території всієї країни продукції, що містить синтетичні канабіноїди. Скориставшись відсутністю заборони в національному законодавстві, учасники злочинної спільноти налагодили ввезення в Україну синтетичних канабіноїдів для подальшого виготовлення продукції з їх вмістом», — йдеться у повідомленні.

У Генпрокуратурі зазначили, що публічно ці торгові точки позиціонувалися як магазини продукції на основі CBD. Водночас під прикриттям легальної торгівлі було організовано виробництво, фасування, перевезення, зберігання та збут продукції з вмістом психотропних речовин.

У межах спецоперації з ліквідації місць незаконного виробництва, фасування і збуту правоохоронці провели понад 280 обшуків у Києві та 10 областях.

«Вилучено десятки тисяч літрів готової продукції та екстрактів, понад 12 тисяч «джоінтів», 20 тисяч таблеток, солодощі з вмістом заборонених речовин, обладнання, пакувальні матеріали, понад 300 мобільних телефонів, понад тисячу банківських карток, 145 печаток, документи та готівку. Орієнтовна вартість вилученого — понад 75 мільйонів гривень. Також арештовано 416 рахунків суб’єктів господарювання, які, за даними слідства, були задіяні у схемі», — повідомили в Офісі Генпрокурора.

У Нацполіції пояснили, що ще у вересні минулого року вони ініціювали заходи щодо обмеження обігу продукції з вмістом сполук на основі PINACA (синтетичні канабіноїди), які становлять реальну загрозу життю та здоров’ю населення. Процес погодження таких змін передбачає проходження визначених регламентних процедур, зокрема погодження центральними органами виконавчої влади та проведення громадського обговорення, яке триває не менше 30 днів після чого проєкт потребував погодження з Державною регуляторною службою України.

Заходи державного контролю щодо синтетичного канабіноїду ADB-4en-PINACA були запроваджені. У лютому 2026 року обіг такої продукції обмежили.

«Ключовими виробничими хабами, які працювали у безперервному режимі та забезпечували постачання продукції до всіх регіонів держави стали Київ та Дніпро. За декілька місяців мережа стрімко масштабувалася: якщо у листопаді минулого року було зафіксовано 13 магазинів, то вже у квітні 2026 року — 105 торгових точок. Основним товаром таких наркошопів стали джоінти — готові до вживання вироби для куріння», — йдеться у повідомленні поліції.

У поліції розказали, що для приховування реальних прибутків від торгівлі наркотиками, була створена фінансова схема, до участі якої залучили 145 підконтрольних ФОПів, так званих «дропів». Через них маскувався потік коштів та здійснювалось централізоване управління доходами. Правоохоронці зафіксували, як лише за два дні на рахунок одного з таких ФОПів надійшло 56 мільйонів гривень. Надалі кошти виводили на криптовалютні гаманці.

Раніше повідомлялось, що мережа кафешопів U420 продавала особливо небезпечні заборонені психотропні речовини під виглядом сувенірів.