В Одесі затримали 18-річного хлопця з партією психотропів на ₴4,5 млн

В Одесі правоохоронці затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у зберіганні та збуті особливо небезпечних психотропів.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними поліції, він приїхав до Одеси із Сумської області. Його затримали в Приморському районі міста одразу після того, як він забрав посилку з забороненою речовиною.

У коробці було шість пакетів із кристалічною речовиною загальною вагою близько 4,5 кг. Експертиза показала, що в одному з пакетів містився психотроп PVP, обіг якого заборонений. Під час обшуку в орендованій квартирі хлопця поліцейські знайшли ще два пакети з такою ж речовиною, а також пакувальні матеріали, вакууматор і телефон з доказами можливої злочинної діяльності.

В Одесі поліцейські вилучили психотропи на 4,5 млн грн.

За оцінками слідства, вартість вилученого на «чорному ринку» становить близько 4,5 мільйона гривень. Хлопцю повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави майже 1 мільйон гривень.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, правоохоронці встановлюють, звідки надходили наркотики.

