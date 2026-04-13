 В Одесі поліцейські вилучили психотропи на 4,5 млн грн у 18-річного

  • понеділок

    13 квітня, 2026

  • 9.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 квітня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 9.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі затримали 18-річного хлопця з партією психотропів на ₴4,5 млн

В Одесі правоохоронці затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у зберіганні та збуті особливо небезпечних психотропів.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними поліції, він приїхав до Одеси із Сумської області. Його затримали в Приморському районі міста одразу після того, як він забрав посилку з забороненою речовиною.

У коробці було шість пакетів із кристалічною речовиною загальною вагою близько 4,5 кг. Експертиза показала, що в одному з пакетів містився психотроп PVP, обіг якого заборонений. Під час обшуку в орендованій квартирі хлопця поліцейські знайшли ще два пакети з такою ж речовиною, а також пакувальні матеріали, вакууматор і телефон з доказами можливої злочинної діяльності.

В Одесі поліцейські вилучили психотропи на 4,5 млн грн. Фото: Поліція Одеської області
За оцінками слідства, вартість вилученого на «чорному ринку» становить близько 4,5 мільйона гривень. Хлопцю повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави майже 1 мільйон гривень.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, правоохоронці встановлюють, звідки надходили наркотики.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали чоловіка та жінку за підозрою у збуті наркотиків з «рук в руки». Фігурантів відправили під арешт, їм загрожує 12 років увʼязнення. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 7 кілограмів канабісу, понад 400 грамів психотропної речовини, пакувальний матеріал, мобільні телефони, банківські картки та гроші.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

