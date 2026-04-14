Кокаїн у коробці передач: на Одещині судитимуть організаторів наркотрафіку з України до Іспанії

Контрабанда кокаїну з Іспанії: фото Одеської обласної прокуратури

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 36-річного мешканця Роздільнянського району на Одещині. Його звинувачують у створенні системи постачання кокаїну з Європи та облаштуванні домашньої лабораторії для виготовлення канабісу.

Як повідомляє Одеська обласна прокуратура, під час обшуку авто фігуранта правоохоронці виявили понад 800 грамів кокаїну вартістю близько 100 тисяч доларів США, які чоловік приховував у коробці передач.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, його майно та наркотичні засоби вилученні як речові докази.

Контрабанда кокаїну з Іспанії: фото Одеської обласної прокуратури Контрабанда кокаїну з Іспанії: фото Одеської обласної прокуратури

За даними обвинувачення, крім міжнародної контрабанди, фігурант займався виробництвом наркотиків за місцем проживання, створивши високотехнологічну теплицю. Поліцейські вилучили 130 кущів конопель, понад півтора кілограма готового канабісу та спеціальне обладнання: від прес-машин до систем клімат-контролю.

«Фігурант справи також облаштував вдома нарколабораторію. Оснастив вентиляторами, LED-лампами, системою вентиляції, прес-машиною та 7 боксами для вирощування рослин. Вилучено 130 кущів конопель, 1,6 кг сухого канабісу та смолу, комплекс обладнання для виготовлення наркотиків», - повідомили в прокуратурі.

Слідство встановило, що зловмисник діяв не одноосібно, а залучав спільників для організації логістики з Іспанії.

За організацію наркотрафіку та утримання лабораторії обвинуваченому загрожує тривалий строк з конфіскацією майна.

