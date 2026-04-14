 Контрабанда кокаїну з Іспанії: на Одещині судитимуть організатора наркотрафіку

Кокаїн у коробці передач: на Одещині судитимуть організаторів наркотрафіку з України до Іспанії

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 36-річного мешканця Роздільнянського району на Одещині. Його звинувачують у створенні системи постачання кокаїну з Європи та облаштуванні домашньої лабораторії для виготовлення канабісу.

Як повідомляє Одеська обласна прокуратура, під час обшуку авто фігуранта правоохоронці виявили понад 800 грамів кокаїну вартістю близько 100 тисяч доларів США, які чоловік приховував у коробці передач.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, його майно та наркотичні засоби вилученні як речові докази.

За даними обвинувачення, крім міжнародної контрабанди, фігурант займався виробництвом наркотиків за місцем проживання, створивши високотехнологічну теплицю. Поліцейські вилучили 130 кущів конопель, понад півтора кілограма готового канабісу та спеціальне обладнання: від прес-машин до систем клімат-контролю.

«Фігурант справи також облаштував вдома нарколабораторію. Оснастив вентиляторами, LED-лампами, системою вентиляції, прес-машиною та 7 боксами для вирощування рослин. Вилучено 130 кущів конопель, 1,6 кг сухого канабісу та смолу, комплекс обладнання для виготовлення наркотиків», - повідомили в прокуратурі.

Слідство встановило, що зловмисник діяв не одноосібно, а залучав спільників для організації логістики з Іспанії.

За організацію наркотрафіку та утримання лабораторії обвинуваченому загрожує тривалий строк з конфіскацією майна.

Нагадуємо, що в Одесі правоохоронці затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у зберіганні та збуті особливо небезпечних психотропів.

Останні новини про: Одеса

20 модульних укриттів встановлять в Одесі цього року
В Одесі підприємець відшкодував ₴10 мільйонів несплачених податків, поки йшло слідство
Ремонт будинку після атаки РФ: посадовицю мерії Одеси підозрюють у недбалості
Реклама
Читайте також:
новини
Головний архітектор Миколаєва поскаржився, що доводиться брати на роботу студентів через дефіцит кадрів

Даріна Мельничук
новини
Що в деклараціях миколаївських нардепів за 2025 рік?

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаївській облраді хочуть створити нове КП з питань цифровізації та захисту області

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві планують підвищити вартість проїзду у маршрутках

Юлія Лук’яненко
новини
У ЦНАПах Миколаєва за минулий рік опрацювали понад 85 тисяч звернень

Анна Гакман
