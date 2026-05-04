На ринку в Одесі продали 50 тонн гуманітарки: митнику, волонтеру та іноземцю повідомили про підозру

В Одесі викрили продаж гуманітарної допомоги: на ринку реалізували 50 тонн товарів. Фото: Прокуратура Одеської області

В Одесі правоохоронці викрили схему продажу гуманітарної допомоги, яка мала безкоштовно передаватися нужденним. За даними слідства, на одному з найбільших ринків міста реалізували близько 50 тонн гуманітарних товарів.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Поліцейські затримали трьох осіб — колишнього митника, представника благодійної організації та іноземця. Їх підозрюють у незаконному продажі гуманітарної допомоги на промтоварному ринку «7-й кілометр».

У Головному управлінні Нацполіції в Одеській області зазначили, що за цією схемою було ввезено близько 50 тонн продукції загальною вартістю понад 44 мільйони гривень.

Слідство встановило, що одяг і взуття надходили з-за кордону через благодійні фонди й мали безкоштовно передаватися людям, які потребують підтримки. Натомість гуманітарні вантажі звозили на склади в Одесі, а згодом переправляли на ринок для продажу.

За версією правоохоронців, із жовтня минулого року до квітня 2026 року гуманітарку систематично завозили вантажівками. Для прикриття оформлювали документи про нібито передачу допомоги між благодійними організаціями, хоча фактично товар одразу потрапляв у комерційний обіг.

Під час розслідування правоохоронці провели понад 60 обшуків. Вилучено документи щодо ввезення та оформлення допомоги, чорнову бухгалтерію, мобільні телефони та сам товар. За клопотанням Одеської обласної прокуратури підозрюваних взято під варту з можливістю внесення застави.

