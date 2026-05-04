 В Одесі викрили продаж гуманітарної допомоги: на ринку реалізували 50 тонн товарів

  • понеділок

    4 травня, 2026

  • 14.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 4 травня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 14.5° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На ринку в Одесі продали 50 тонн гуманітарки: митнику, волонтеру та іноземцю повідомили про підозру

В Одесі викрили продаж гуманітарної допомоги: на ринку реалізували 50 тонн товарів. Фото: Прокуратура Одеської областіВ Одесі викрили продаж гуманітарної допомоги: на ринку реалізували 50 тонн товарів. Фото: Прокуратура Одеської області

В Одесі правоохоронці викрили схему продажу гуманітарної допомоги, яка мала безкоштовно передаватися нужденним. За даними слідства, на одному з найбільших ринків міста реалізували близько 50 тонн гуманітарних товарів.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Поліцейські затримали трьох осіб — колишнього митника, представника благодійної організації та іноземця. Їх підозрюють у незаконному продажі гуманітарної допомоги на промтоварному ринку «7-й кілометр».

В Одесі викрили продаж гуманітарної допомоги: на ринку реалізували 50 тонн товарів. Фото: Прокуратура Одеської областіВ Одесі викрили продаж гуманітарної допомоги: на ринку реалізували 50 тонн товарів. Фото: Прокуратура Одеської області
В Одесі викрили продаж гуманітарної допомоги: на ринку реалізували 50 тонн товарів. Фото: Прокуратура Одеської областіВ Одесі викрили продаж гуманітарної допомоги: на ринку реалізували 50 тонн товарів. Фото: Прокуратура Одеської області
В Одесі викрили продаж гуманітарної допомоги: на ринку реалізували 50 тонн товарів. Фото: Прокуратура Одеської областіВ Одесі викрили продаж гуманітарної допомоги: на ринку реалізували 50 тонн товарів. Фото: Прокуратура Одеської області

У Головному управлінні Нацполіції в Одеській області зазначили, що за цією схемою було ввезено близько 50 тонн продукції загальною вартістю понад 44 мільйони гривень.

Слідство встановило, що одяг і взуття надходили з-за кордону через благодійні фонди й мали безкоштовно передаватися людям, які потребують підтримки. Натомість гуманітарні вантажі звозили на склади в Одесі, а згодом переправляли на ринок для продажу.

За версією правоохоронців, із жовтня минулого року до квітня 2026 року гуманітарку систематично завозили вантажівками. Для прикриття оформлювали документи про нібито передачу допомоги між благодійними організаціями, хоча фактично товар одразу потрапляв у комерційний обіг.

В Одесі викрили продаж гуманітарної допомоги: на ринку реалізували 50 тонн товарів. Фото: Прокуратура Одеської областіВ Одесі викрили продаж гуманітарної допомоги: на ринку реалізували 50 тонн товарів. Фото: Прокуратура Одеської області
В Одесі викрили продаж гуманітарної допомоги: на ринку реалізували 50 тонн товарів. Фото: Прокуратура Одеської областіВ Одесі викрили продаж гуманітарної допомоги: на ринку реалізували 50 тонн товарів. Фото: Прокуратура Одеської області
В Одесі викрили продаж гуманітарної допомоги: на ринку реалізували 50 тонн товарів. Фото: Прокуратура Одеської областіВ Одесі викрили продаж гуманітарної допомоги: на ринку реалізували 50 тонн товарів. Фото: Прокуратура Одеської області

Під час розслідування правоохоронці провели понад 60 обшуків. Вилучено документи щодо ввезення та оформлення допомоги, чорнову бухгалтерію, мобільні телефони та сам товар. За клопотанням Одеської обласної прокуратури підозрюваних взято під варту з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, що інформацію про гуманітарну допомогу, яку отримує Миколаїв, будуть щоквартально публікувати на сайті.

Останні новини про: Одеса

Російські дрони пошкодили торгове судно, що йшло до порту на Одещині
В Одесі затвердили єдиний макет пам’ятників для загиблих військових
Кулеба відзвітував, що ремонт траси Одеса–Рені завершили
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві пройшли перші в цьому році змагання серед яхтсменів

Катерина Середа
новини
На Одещині цього літа планують відкрити більше пляжів, — Кіпер

Світлана Іванченко
новини
Суд відправив під арешт начальницю управління спорту Миколаєва: вона може вийти під заставу

Юлія Лук’яненко
новини
Розтрата ₴550 тисяч: суд відсторонив від посади начальницю управління спорту Миколаєва

Юлія Лук’яненко
новини
«В деяких місцях не видно бордюру», — міськрада просить Службу відновлення прибрати бруд на ПГУ та Інгульському мосту у Миколаєві

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Кулеба відзвітував, що ремонт траси Одеса–Рені завершили
В Одесі затвердили єдиний макет пам’ятників для загиблих військових
Російські дрони пошкодили торгове судно, що йшло до порту на Одещині

Державні траси у Доманівській громаді треба капітально ремонтувати, але гроші на цей рік не виділили

Міськрада просить Службу відновлення прибрати бруд на ПГУ та Інгульському мосту у Миколаєві

5 годин тому

На Одещині цього літа планують відкрити більше пляжів, — Кіпер

Світлана Іванченко

Головне сьогодні