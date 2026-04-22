Віцемер Коренєв виступив на конференції і пояснив, що відбудова — це не ремонт

 Віцемер Коренєв заявив на конференції, що відбудова — це не ремонт, а стратегічне планування

Фото: Сергій Корєнев/Facebook

Заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв виступив на конференції «RECOVERY CONSTRUCTION FORUM UKRAINE» у Києві та презентував досвід міста у процесах відбудові.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Сергій Конерєв пише, що відбудова має базуватися на стратегічному плануванні, а не на «хаотичних ремонтних роботах», і Миколаїв вже працює у цьому напрямі.

Реклама

— Головний меседж виступу полягає в тому, що відновлення — це не хаотичний ремонт, а глибоке стратегічне планування. Миколаїв — одне з двох міст України, яке під координацією UNECE у співпраці з італійським архітектурним бюро розробило унікальний для України кейс майстер-плану, заснований на принципі «build back better». Це стратегічний документ, що охоплює модернізацію житла, створення індустріальних парків, розвиток набережної та збереження історичного центру, — зазначив Сергій Коренєв.

Він додав, що наразі на платформі DREAM вже доступні проєкти, які відповідають стратегії розвитку міста. Таких проєктів 174 — вони охоплюють відновлення критичної інфраструктури, будівництво шкіл з укриттями, модернізацію лікарень та оновлення громадського транспорту.

За словами Сергія Коренєва, під час конференції обговорили також бар’єри, що стримують реалізацію проєктів. Він зазначив, що безпекові ризики залишаються високими, тому важливо забезпечити відкриті та зрозумілі умови для міжнародних партнерів.

— І як я зазначив під час виступу, часто проблемою є не відсутність грошей, а відсутність якісно підготовлених проєктів, які відповідають міжнародним стандартам. Ми змінюємо цю ситуацію: залучаємо гранти на технічну допомогу, готуємо проєкти з розрахованою окупністю та навчаємо фахівців працювати за стандартами ЄС, — написав віцемер.

Нагадаємо, що заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв, який курує питаннями відновлення та розвитку міста, у 2025 році отримав 975 тисяч 617 гривень зарплати, що становить приблизно 81 тисячу 300 гривень на місяць. Це на 16,5% більше порівняно з його зарплатою у 2024 році. Також він задекларував пенсію у розмірі 76 тисяч 935 гривень.

Днями заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов та керівник Агенції розвитку Миколаєва Ігор Філіппов поїхали у відрядження до Японії, щоб вивчати досвід відбудови.

У березні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та головний архітектор Євген Поляков відвідали Тайвань, де взяли участь у конференції зі сталого розвитку і цифрових послуг.

Читайте також статтю «МикВісті»«Build back better». Що насправді означає принцип «відбудувати краще, ніж було» для Миколаєва?».

Реклама
