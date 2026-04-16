 Посадовці мерії Миколаєва поїхали у Японію за досвідом, щоб «не просто відбудувати, а кардинально»

Посадовці мерії Миколаєва поїхали у Японію за досвідом, щоб «не просто відбудувати, а кардинально»

Миколаївські посадовці вивчали досвід Японії з відбудови, фото зі сторінки Миколаївської міської радиМиколаївські посадовці вивчали досвід Японії з відбудови, фото зі сторінки Миколаївської міської ради

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов та керівник Агенції розвитку Миколаєва Ігор Філіппов поїхали у відрядження до Японії, щоб вивчати досвід відбудови.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради.

Зазначається, що візит проходив в рамках програми «Комплексне відновлення та трансформація міст», організованої Мінрозвитку, Світовим банком та Токійським навчальним центром розвитку Світового банку (TDLC).

Миколаївські посадовці вивчали досвід Японії з відбудови, фото зі сторінки Миколаївської міської радиМиколаївські посадовці вивчали досвід Японії з відбудови, фото зі сторінки Миколаївської міської ради
Миколаївські посадовці вивчали досвід Японії з відбудови, фото зі сторінки Миколаївської міської радиМиколаївські посадовці вивчали досвід Японії з відбудови, фото зі сторінки Миколаївської міської ради

Миколаївські посадовці відвідали Хіросіму та Токіо. У мерії Миколаєва повідомили, що представники міськради вивчали досвід Японії — «як після масштабних руйнувань міста не просто відбудовували, а кардинально трансформували з урахуванням потреб людей».

«Головний урок, який можна винести з досвіду Японії, простий, але глибокий: правильне відновлення — це не просто повернення до колишнього стану, а справжня трансформація. Воно вимагає системного мислення, довгострокової відданості справі та сміливості будувати краще, ніж було раніше. Миколаїв рухається цим шляхом», — сказав Ігор Філіппов, якого процитували в Агенції розвитку Миколаєва.

Миколаївські посадовці вивчали досвід Японії з відбудовиМиколаївські посадовці вивчали досвід Японії з відбудови

У повідомленні міськради зазначається, що Миколаїв вже створює основу для відновлення: комплексний майстер-план, системні підходи до житлового будівництва, інфраструктури та екології.

«Миколаїв співпрацює з широкою коаліцією міжнародних партнерів. Зокрема, з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) ми вже маємо конкретний спільний результат — діючу інфраструктуру переробки будівельних відходів», - зазначили у Миколаївській міськраді.

Як зазначає Посольство України в Японії, представницька українська делегація відвідала Японію на запрошення Світового банку з 6 по 10 квітня в рамках програми «Technical Deep Dive: Integrated Urban Recovery and Transformation in Ukraine». Окрім представників Миколаєва до складу делегації увійшли представники громад Запоріжжя, Львову, Бучі та Макаріва. Делегацію очолила заступниця Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська, були представники Мінрозвитку громад і територій, Мінекономіки та Мінфіну, а також експерти з реалізації проєктів у сфері відновлення і житлової політики.

Миколаївські посадовці вивчали досвід Японії з відбудови, фото Посольства України в ЯпоніїМиколаївські посадовці вивчали досвід Японії з відбудови, фото Посольства України в Японії

Програма перебування включала експертні сесії, практичні обговорення з японськими та міжнародними партнерами, а також ознайомлення з досвідом післявоєнної відбудови міст Хіросіма та Токіо, стратегічного міського планування, житлової політики та управління інфраструктурними проєктами.

Нагадаємо, у березні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та головний архітектор Євген Поляков відвідали Тайвань, де взяли участь у конференції зі сталого розвитку і цифрових послуг.

