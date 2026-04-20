У Вознесенську продовжують перебудову котельні під мультифункціональний простір: на роботи направлять додатково ₴25 млн

Майбутній вигляд котельні. Скриншот з цифрової системи DREAM

У Вознесенську планують витратити додатково 25 мільйонів гривень на реконструкцію старої будівлі котельні, щоб створити там мультифункціональний простір. У 2024 році на роботи витратили вже 18,7 мільйона гривень.

Інформація про тендер оприлюднена в системі публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Замовником виступає Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводу проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації. Нагадаємо, що у 2024 році вже проводили тендер на реконструкцію будівлі. Підрядником для виконання робіт обрали приватне підприємство «Демсей». Вартість проєкту становила 18,7 мільйона гривень.

За ці кошти компанія мала здійснити демонтажні роботи, підсилити стіни та провести ремонт приміщення, зокрема встановити нові вікна і двері. Крім того, тендерна документація передбачала підведення інженерних комунікацій, облаштування систем опалення та сигналізації. Окремим пунктом було заплановано встановлення ліфта вантажопідйомністю до 250 кілограмів. Також у межах проєкту передбачалося виконання робіт із благоустрою прилеглої території.

Новий тендер оприлюднили 14 квітня. Запланована вартість робіт складає 25 мільйонів 33 тисячі гривень.

Скриншот з системи публічних закупівель ProZorro

За умовами договору підрядник повинен буде виконати демонтаж старих конструкцій, підсилити та улаштувати фундамент. Після цього мають побудувати терасу. Також передбачаються будівництво другого поверху та монтаж покрівлі.

Всі роботи мають завершити до 31 грудня 2027 року.

У цифровій системі DREAM зазначається, що створення такого простору має стати платформою для розвитку підприємництва, інновацій та творчих ініціатив, об’єднавши ресурси, експертів і можливості для навчання та співпраці.

У майбутньому хабі передбачено створення галереї сучасного мистецтва, студії звукозапису для подкастів, школи графіки, літографської майстерні, лекторію, коворкінгу та громадської пекарні. Окрему увагу планують приділити залученню молоді до процесів відновлення та розвитку громади.

Реконструкція котельні. Скриншот з цифрової системи DREAM

Будівля котельні, зведена у 1975 році, потребує капітального оновлення. Проєктом передбачено підсилення фундаменту та стін, утеплення, заміну вікон і дверей, а також облаштування інженерних мереж.

На першому поверсі планують розмістити хол, актову залу, кав’ярню, технічні приміщення та санвузли. Другий поверх відведуть під відкриту галерею, навчальні кабінети та адміністративні приміщення.

Також навколо будівлі укладуть бруківку, облаштують дерев’яну терасу та озеленять простір.

