У Вознесенську за ₴19,3 млн зі старої котельні планують зробити мультифункціональний хаб

Реконструкція котельні. Скриншот з цифрової системи DREAM

У Вознесенську планують за 19,3 мільйона гривень реконструювати будівлю котельні під мультифункціональну точку взаємодії, де крім іншого буде галерея мистецтва, майстерня та школа графіки.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Замовником робіт є Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводу проєктів розвитку Миколаївської ОВА. Наразі учасники подають свої пропозиції, підрядника обиратимуть на аукціоні 2 грудня.

Скриншот з ProZorro.

Відповідний проєкт також розміщений в цифровій системі DREAM. Однак його вартість нижче ніж у тендері на ProZorro — 17,7 мільйона гривень. Зазначається, що створення такого хабу має об'єднати різні ресурси, інструменти та експертів для підтримки розвитку стартапів, малого бізнесу або проєктів у певній сфері.

«Хаб зростання допомагає учасникам отримати доступ до нових знань, фінансової підтримки, менторства та мереж контактів, що сприяє швидшому досягненню їхніх цілей та зростанню бізнесу. Основні функції такого хабу включають навчання, створення співпраці, інновації та залучення інвесторів», - йдеться у повідомленні.

Реконструкція котельні. Скриншот з цифрової системи DREAM

В цьому хабі планується:

галерея сучасного мистецтва

звуко-записуюча студія для Підкастів

школа графіки Кібрика

залучення молоді до процесів відновлення

літографська майстерня

лекторій

коворкінг

громадська пекарня

Вказується, що нежитлова будівля котельні збудована у 1975 році. У будівлі необхідно виконати ремонт, підсилити фундамент, стіни. Проєктом передбачається встановлення вікон та дверей, влаштування мереж, утеплення стін.

На першому поверсі приміщення має розташовуватись хол, актовий зал, приміщення кав’ярні, технічне приміщення та санвузли. На 2-му поверсі запроєктовано хол, відкрита галерея, кабінети для гуртків та кабінет адміністрації.

Також на території укладуть бетонну бруківку, облаштують відкриту дерев’яну терасу, установлять кашпо з рослинами.

Реконструкція котельні. Скриншот з цифрової системи DREAM

Нагадаємо, що у Вознесенську внесуть зміни до програми розвитку освіти, щоб виділити кошти на ремонт харчоблоків в ліцеї №10 та школі №5, а також на ремонт підлоги у спортшколі.