У Вознесенську з бюджету направлять ₴5,8 млн на ремонт харчоблоків у двох школах. Фото з відкритих джерел

У Вознесенську внесуть зміни до програми розвитку освіти, щоб виділити кошти на ремонт харчоблоків в ліцеї №10 та школі №5, а також на ремонт підлоги у спортшколі.

Відповідні проєкти рішень розміщено на сайті Вознесенської міської ради, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, що у вересні з міського бюджету Вознесенська вже направили на ремонт харчоблока в ліцеї №10 2 мільйони 124 тисяч 672 гривні. Крім того, з державного бюджету передбачено на ремонт у цьому закладі 8 мільйонів 384 тисячі 200 гривень.

Цього разу додатково планують направити на роботи ще 2 мільйони 922 тисяч 583 гривень. Також зазначимо, що Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради вже замовило ремонт приміщення за 11,5 мільйонів гривень.

Крім того, з міського бюджету планують виділити 2 мільйони 927 тисячі 867 гривень на ремонт у приміщенні харчоблока Вознесенської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 5. Також вказується, що з державного бюджету на цю школу у цьому році виділять 8 мільйонів 59 тисяч гривень.

У документі також вказано, що до пріоритетних завдань програми розвитку освіти включать ремонт підлоги спортивного залу відділення настільного тенісу Вознесенської дитячо-юнацької спортивної школи. На ці заходи з міського бюджету направлять 551 тисяча 941 гривня.

Скриншот з проєкту рішення

Нагадаємо, що Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради повторно шукає підрядника, який відремонтує харчоблок у гімназії №52. Ціна закупівлі зросла на 1,2 мільйона гривень.

Також повідомлялося, що на ремонт харчоблока в Коблівському ліцеї планують витратити майже ₴10 млн