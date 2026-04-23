Дрон вдарив по авто волонтера, який розвозив хліб у Херсоні

Дрон влучив у авто з хлібом у Херсоні 22 квітня. Фото: Олександра Колошко

У Херсоні вранці 22 квітня російський дрон атакував автомобіль волонтера, який розвозив хліб містянам. Чоловік зазнав поранень, автівка серйозно пошкоджена.

Про це Суспільному розповів постраждалий Олександр Колошко.

Він працює у благодійній організації «Мирне небо Харкова» та доставляє безкоштовний хліб жителям міста. За його словами, атака сталася, коли він уже прибув на місце та зупинявся.

— Це було десь о 8:15-8:20. Вже підʼїхав до місця призначення і паркувався. Побачив дрон, який летів на мене. Я різко загальмував і він влучив не у кабіну автомобіля, а у кузов. Це був дрон на оптоволокні. Ще один безпілотник знімав все, що відбувалося. І через кілька хвилин прилетів ще один дрон, він не вибухнув, а впав. Це сталося у кількох метрах від машини, — Олександр Колошко.

Внаслідок удару автомобіль зазнав значних пошкоджень: у кузові утворилися пробоїни, вибито скло. Сам волонтер отримав травми.

— У мене усе тіло посічене склом. Контузія. Тиск підскочив, температура. Мене відвезли до лікарні, надали медичну допомогу. Дістали уламки з тіла. Почуваюся нормально. Під час атаки неподалік стояли люди, які прийшли за хлібом. Слава Богу, ніхто не постраждав. Але всі злякались. Якщо чесно, я не злякався. У місті дуже небезпечно зараз. Я розумію, що таке може бути у будь-якому районі Херсона і з будь-ким, — Олександр Колошко.

Зазначимо, що Херсонська область після деокупації правобережжя у 2022 році перебуває під щоденними російськими обстрілами. Вогонь ведуть із лівого берега Дніпра, застосовуючи артилерію, авіацію та дрони.

Під ударами регулярно опиняються житлові будинки, лікарні, інфраструктура та транспорт. Через атаки в області постійно є руйнування, загиблі й поранені серед цивільних.