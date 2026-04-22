У миколаївській лікарні №1 ще триває ремонт укриття, — начальник УКБ

Ремонт укриття. Архівне фото: МикВісті

У Миколаївській міській лікарні №1 тривають роботи з облаштування найпростішого укриття, які планують завершити цього року. Також у медзакладі запланований поточний ремонт.

Про це розповів начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олексій Савчук під час прямого ефіру у Facebook, пишуть «МикВісті».

За його словами, у місті вже розробили низку проєктів у сфері медичної інфраструктури, для реалізації яких шукають фінансування.

— У нас є проєкти, зокрема на Рюміна, 5, і ми зараз шукаємо донорів, які зможуть профінансувати цей об’єкт. Також передбачені роботи в першій міській лікарні щодо поточного ремонту та в сімейній амбулаторії №5 по проспекту Богоявленському. Щодо безпекових умов, ми продовжуємо ремонт захисної споруди в міській лікарні №1 по вулиці Володарського, — розповів Олексій Савчук.

Він додав, що за кошти Європейського інвестиційного банку планують відремонтувати укриття в міській лікарні №3 по вулиці Космонавтів.

Нагадаємо, тендер на ремонт і облаштування укриття в міській лікарні №1 оголосили у липні 2024 року. Вартість робіт становила 2 мільйони 151 тисячу 369 гривень. Згідно з тендерною документацією, підрядник мав завершити роботи до 31 жовтня 2024 року.

До переліку робіт входили будівельні, сантехнічні та електромонтажні роботи, зокрема облаштування бетонних стяжок, фарбування підлог і стін, монтаж дверей, встановлення сантехнічних приладів, нагрівачів і душових піддонів прокладання внутрішніх мереж водопостачання та каналізації, монтаж електропроводки та облаштування систем вентиляції.

У листопаді минулого року начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олексій Савчук повідомляв, що завершити облаштування укриття у 2025 році не вдасться, тому роботи продовжать у 2026-му.

Згідно з документацією, підрядник мав завершити роботи за 3 місяці, скриншот з документа

Зазначимо, що на капітальний ремонт у стаціонарних лікувальних закладах Миколаєва потрібно близько 38,8 мільйонів гривень. Наразі управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради через цифрову систему DREAM шукає донорів, які профінансують ці роботи.

Реорганізація лікарень у Миколаєві

Нагадаємо, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич розповів, що реорганізацію міських лікарень планують здійснити протягом двох місяців.

Це питання двічі не було підтримане депутатами на сесіях міської ради. 29 травня депутати одноголосно зняли з розгляду сесії питання об'єднання медичних закладів міста, через те, що воно не пройшло профільну та інші комісії.

Після цього 8 червня, депутати знову розглянули питання щодо реорганізації комунальних медичних закладів. Однак рішення не набрали необхідної кількості голосів. Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Однак деякі депутати висловились проти об'єднання лікарень. Так, голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Своєю чергою депутатка Миколаївської міськради від партії «Пропозиція» й лікарка сімейної амбулаторії №4 Олена Шапошнікова виступила протиреорганізації центрів первинної медико-санітарної допомоги. На її думку, об’єднання не дасть очікуваної економії, а натомість може призвести до втрати фінансування, а також пацієнтів та лікарів.

Також голова комісії з питань охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ганна Норд говорила про те, що у разі ухвалення рішень щодо реорганізації медзакладів Миколаєва та їх об’єднання, медики-чоловіки втратять бронювання від мобілізації.

Вирішення питання об'єднання лікарень на деякий час загальмувалося. На сесії 8 липня міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що він обговорить питанняреорганізації з керівником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом та управліннями охорони здоров’я міста та області.

21 серпня члени комісії Миколаївської міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності звернулися до Миколаївської ОВА з проханням прискорити розгляд питання створення спроможної мережі лікувальних закладів.