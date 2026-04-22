Одещина випереджає Миколаївщину за кількістю нових ФОПів: 775 проти 158

Кав'ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото: МикВісті

У першому кварталі 2026 року на Миколаївщині кількість фізичних осіб-підприємців зросла лише на 158. Для порівняння, на Одещині приріст склав 775 ФОПів, тоді як на Херсонщині їхня кількість скоротилася на 224.

Про це свідчать дані аналітичної платформи Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Найбільший приріст підприємців зафіксували у Києві: +1826 ФОПів. Далі йдуть: Львівська область (+1651), Дніпропетровська (+1450), Київська (+1159) та Одеська (+775).

Натомість найбільше скорочення бізнесу відбулося у прифронтових та тимчасово окупованих регіонах. Найбільші втрати в Донецькій (-479), Херсонській (-224), Сумській (-204), Запорізькій (-97) та Луганській (-56) областях.

Приріст та скорочення кількості ФОПів. Інфографіка: Опендатабот

Загалом по Україні за січень–березень 2026 року відкрилося майже 64 тисячі нових ФОПів, тоді як понад 52,6 тисячі — припинили діяльність. Кількість нових бізнесів перевищила закриті на майже 11,3 тисячі.

Найактивніше підприємці відкривали справу у сфері роздрібної торгівлі поза магазинами — онлайн через соцмережі, маркетплейси та месенджери (+2527). Також зростання зафіксовано в освіті (+1899), консалтингу (+1 230), інформаційних послугах (+1033) та бізнесі, пов’язаному з орендою нерухомості (+862).

Водночас найбільше скорочення підприємців відбулося у роздрібній торгівлі на ринках і з лотків (-2531), неспеціалізованих магазинах (-1062), ремонті побутових речей (-291), вантажних перевезеннях (-126) та сфері телевізійного мовлення (-125).

Слід зазначити, що на Миколаївщині бізнес найчастіше відкривають у сфері торгівлі та ремонту авто — саме тут працює найбільша частка підприємств у регіоні. Загалом кількість компаній і ФОПів за рік зросла більш ніж на 2,5 тисячі.