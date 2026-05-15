Наглядова рада влаштувала семінар по роботі з ШІ для працівників «Миколаївводоканалу»

Працівники Миколаївводоканалу. Ілюстративне фото: Facebook компанії

Для працівників «Миколаївводоканалу» провели навчання, де пояснили, як у роботі можна використовувати штучний інтелект, щоб ефективніше виконувати завдання і пришвидшувати робочі процеси.

Як зазначили в пресслужбі, навчання провела команда юристів компанії Arzinger. Ініціатором виступив член наглядової ради підприємства, партнер компанії Сергій Шкляр.

Під час семінару учасникам пояснили базові принципи роботи зі штучним інтелектом. Зокрема, йшлося як правильно формулювати запити, писати ефективні промпти, використовувати різні AI-інструменти та застосовувати цифрові рішення для підвищення ефективності роботи.

Участь у навчанні взяли працівники кадрової служби, юридичного відділу та служби безпеки.

У підприємстві зазначають, що такі ініціативи є частиною роботи з розвитку персоналу та підвищення спроможності компанії.

«Для «Миколаївводоканалу» такі ініціативи є частиною ширшого підходу до підсилення спроможності підприємства. Йдеться не лише про зміни в управлінні чи контрольних механізмах, а й про розвиток персоналу, підвищення рівня обізнаності працівників та надання їм сучасних інструментів для ефективної роботи», — йдеться в повідомленні.

У наглядовій раді підкреслюють, що навчання працівників сучасним технологіям допомагає підприємству ставати більш ефективним.

«Наглядова рада МКП «Миколаївводоканал» розглядає підтримку професійного розвитку працівників як важливий додатковий напрямок своєї роботи. Саме такі практичні кроки допомагають підприємству ставати сучаснішим, сильнішим і краще підготовленим до нових викликів», — зазначають в компанії.

У компанії також подякували команді Arzinger та Сергію Шкляру за підтримку і внесок у розвиток підприємства.

Скандал у Водоканалі

Нагадаємо, раніше працівники КП «Миколаївводоканал» виступили проти нового керівництва підприємства та Наглядової ради. Вони звинуватили їх у непрофесіоналізмі та заявили про нібито підготовку підприємства до приватизації.

У відповідь у Наглядовій раді разом із директором Геннадієм Ізюмовим заявили, що водоканал перебуває у критичному фінансовому стані через тривалу управлінську кризу, неефективний менеджмент та системні проблеми в роботі.

Під час зустрічі працівників із новим генеральним директором 15 квітня також обговорювали звільнення технічного директора Василя Тельпіса. Аудіозапис розмови є в розпорядженні редакції «МикВісті». Працівники зазначали, що звільнення стало для них несподіванкою, адже Тельпіс працював на підприємстві з 1980-х років і після смерті Бориса Дуденка виконував обов’язки керівника.

На цій зустрічі Геннадій Ізюмов заявив, що не ухвалював рішення про звільнення та стверджував, що його прийняла Наглядова рада. Водночас у Наглядовій раді заперечили, що ухвалювали таке рішення.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у коментарі «МикВісті» назвав заяви про нібито підготовку до приватизації маніпуляцією та спробою дискредитувати нового керівника підприємства.

Крім того, 11 травня під час апаратної наради міський голова розкритикував роботу працівників водоканалу, заявивши про неякісне виконання ремонтів, повторні розриття вулиць та недотримання благоустрою після завершення робіт.

Також Геннадій Ізюмов заявляв, що після конфлікту масових звільнень на підприємстві немає, натомість триває реорганізація структури та скорочення посад із дублюючими функціями. За його словами, працівникам, які потрапляють під скорочення, пропонують інші вакансії.