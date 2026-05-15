 У «Миколаївводоканалі» за ініціативи Наглядової ради провели семінар про ШІ

Носи Миколаїв із собою

Підтримай МикВісті та отримай речі для тих, хто любить своє місто

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • пʼятниця

    15 травня, 2026

  • 17.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 15 травня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 17.7° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Наглядова рада влаштувала семінар по роботі з ШІ для працівників «Миколаївводоканалу»

  • 15:54, 15 травня, 2026

Працівники Миколаївводоканалу. Ілюстративне фото: Facebook компаніїПрацівники Миколаївводоканалу. Ілюстративне фото: Facebook компанії

Для працівників «Миколаївводоканалу» провели навчання, де пояснили, як у роботі можна використовувати штучний інтелект, щоб ефективніше виконувати завдання і пришвидшувати робочі процеси.

Як зазначили в пресслужбі, навчання провела команда юристів компанії Arzinger. Ініціатором виступив член наглядової ради підприємства, партнер компанії Сергій Шкляр.

Під час семінару учасникам пояснили базові принципи роботи зі штучним інтелектом. Зокрема, йшлося як правильно формулювати запити, писати ефективні промпти, використовувати різні AI-інструменти та застосовувати цифрові рішення для підвищення ефективності роботи.

Реклама

Участь у навчанні взяли працівники кадрової служби, юридичного відділу та служби безпеки.

У підприємстві зазначають, що такі ініціативи є частиною роботи з розвитку персоналу та підвищення спроможності компанії.

«Для «Миколаївводоканалу» такі ініціативи є частиною ширшого підходу до підсилення спроможності підприємства. Йдеться не лише про зміни в управлінні чи контрольних механізмах, а й про розвиток персоналу, підвищення рівня обізнаності працівників та надання їм сучасних інструментів для ефективної роботи», — йдеться в повідомленні.

У наглядовій раді підкреслюють, що навчання працівників сучасним технологіям допомагає підприємству ставати більш ефективним.

«Наглядова рада МКП «Миколаївводоканал» розглядає підтримку професійного розвитку працівників як важливий додатковий напрямок своєї роботи. Саме такі практичні кроки допомагають підприємству ставати сучаснішим, сильнішим і краще підготовленим до нових викликів», — зазначають в компанії.

У компанії також подякували команді Arzinger та Сергію Шкляру за підтримку і внесок у розвиток підприємства.

Скандал у Водоканалі

Нагадаємо, раніше працівники КП «Миколаївводоканал» виступили проти нового керівництва підприємства та Наглядової ради. Вони звинуватили їх у непрофесіоналізмі та заявили про нібито підготовку підприємства до приватизації.

У відповідь у Наглядовій раді разом із директором Геннадієм Ізюмовим заявили, що водоканал перебуває у критичному фінансовому стані через тривалу управлінську кризу, неефективний менеджмент та системні проблеми в роботі.

Під час зустрічі працівників із новим генеральним директором 15 квітня також обговорювали звільнення технічного директора Василя Тельпіса. Аудіозапис розмови є в розпорядженні редакції «МикВісті». Працівники зазначали, що звільнення стало для них несподіванкою, адже Тельпіс працював на підприємстві з 1980-х років і після смерті Бориса Дуденка виконував обов’язки керівника.

На цій зустрічі Геннадій Ізюмов заявив, що не ухвалював рішення про звільнення та стверджував, що його прийняла Наглядова рада. Водночас у Наглядовій раді заперечили, що ухвалювали таке рішення.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у коментарі «МикВісті» назвав заяви про нібито підготовку до приватизації маніпуляцією та спробою дискредитувати нового керівника підприємства.

Крім того, 11 травня під час апаратної наради міський голова розкритикував роботу працівників водоканалу, заявивши про неякісне виконання ремонтів, повторні розриття вулиць та недотримання благоустрою після завершення робіт.

Також Геннадій Ізюмов заявляв, що після конфлікту масових звільнень на підприємстві немає, натомість триває реорганізація структури та скорочення посад із дублюючими функціями. За його словами, працівникам, які потрапляють під скорочення, пропонують інші вакансії.

Останні новини про: Місцева політика

Депутати міськради третину сесії обговорювали безрезультатне засідання: вирішили, що винна «Санація»
Сесія міськради Миколаєва: депутати «зникали» з голосувань, Сєнкевич оголосив перерву
Криза самоврядування у Південноукраїнську: мер знову виступив за військову адміністрацію
Реклама
Читайте також:
новини
Нове авто та мільйонні заощадження: що в декларації директора електротрансу Миколаєва

Аліна Квітко
новини
«Ливнівка забилася сміттям, дах протікає» — у Миколаєві затопило квартири, ЖЕК обіцяє ремонт, якщо вистачить грошей

Юлія Бойченко
новини
Криза самоврядування у Південноукраїнську: мер знову виступив за військову адміністрацію

Юлія Лук’яненко
новини
Моторошне видовище на майданчику: миколаївці просять оновити дитяче містечко у Корабельному районі

Юлія Лук’яненко
новини
«Це вже не книгосховища», — начальник культури Любаров закликав миколаївців відвідувати бібліотеки

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Місцева політика

Криза самоврядування у Південноукраїнську: мер знову виступив за військову адміністрацію
Сесія міськради Миколаєва: депутати «зникали» з голосувань, Сєнкевич оголосив перерву
Депутати міськради третину сесії обговорювали безрезультатне засідання: вирішили, що винна «Санація»

Криза самоврядування у Південноукраїнську: мер знову виступив за військову адміністрацію

«Ливнівка забилася, дах протікає»: у Миколаєві затопило житло, ЖЕК обіцяє ремонт, якщо будуть гроші

2 години тому

Британські волонтери везуть у Миколаїв автомобіль, щоб переобладнати його для евакуації поранених на фронті

Головне сьогодні