Сесія міськради Миколаєва: депутати «зникали» з голосувань, Сєнкевич оголосив перерву

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та секретар міськради Дмитро Фалько. Скриншоти з онлайн-трансляції

Сесія Миколаївської міськради 14 травня закінчилася конфліктом під час розгляду земельних питань: частина проєктів рішень не набрала необхідної кількості голосів, а міський голова Олександр Сєнкевич звинуватив депутатів у зриві роботи та закликав тих, хто «не хоче працювати», скласти мандати.

Миколаївська міська рада 14 травня продовжила 53-тю чергову сесію у змішаному форматі. На цьому пленарному засіданні депутати мали розглянути земельні питання та кілька поточних проєктів рішень. Водночас між попереднім засіданням 30 квітня та нинішнім не проводилися депутатські комісії, тому додаткові питання до порядку денного не включали.

Першим рішенням депутати проголосували пакет проєктів, сформований ще на минулому засіданні, але тоді його не встигли ухвалити через відсутність кворуму. Йшлося про передачу об’єктів комунальної власності комунальним підприємствам та установам на правах узуфрукту у зв’язку зі змінами в законодавстві.

Заступниця начальника управління комунального майна Тетяна Дмитрова нагадала, що узуфрукт — це особливе речове право користування майном, і ухвалення пакету рішень дозволяє врегулювати передачу об’єктів між комунальними структурами.

За цей пакет проголосували 29 депутатів, рішення ухвалили.

Сортувальна лінія: головна дискусія засідання

Найбільше обговорення викликав проєкт рішення щодо внесення змін до порядку функціонування комплексу з сортування побутових відходів у Миколаєві. Його доповідав перший заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов.

Він нагадав, що торік місто вже проводило конкурс із визначення суб’єкта сортування, однак депутати не підтримали затвердження умов договору з переможцем. Після цього міський голова доручив створити робочу групу з депутатів і представників виконавчих органів, яка мала доопрацювати документ.

За словами Ігоря Набатова, оновлений порядок погодили з Антимонопольним комітетом, після чого проєкт знову винесли на сесію. Серед ключових змін — збільшення критеріїв для учасників конкурсу. Додали вимоги щодо фінансової спроможності підприємства та наявності технічного персоналу. Також уточнили строки дії договору: він може діяти до 15 років і продовжуватися ще на 10 років за умови відсутності зауважень до роботи підприємства.

Окремо змінили й підхід до конкурсної комісії — розширили перелік осіб, які можуть входити до її складу, зокрема передбачили участь депутатів.

Ігор Набатов пояснив, що питання сортування пов’язане не лише із вимогами нового законодавства, а й із судовим рішенням, яке зобов’язало міськраду виконати низку заходів щодо полігону.

Як зазначив Ігор Набатов, рішення суду ухвалили за позовом прокуратури в інтересах Державної екологічної інспекції. Документ передбачає три вимоги: будівництво сортувальної лінії, розробку проєкту рекультивації полігону та початок робіт із проєктування нового полігону. Він уточнив, що проєкт рекультивації вже перебуває на фінальній стадії погоджень і готується до проходження експертизи, однак із новим полігоном є проблема через земельні питання.

Ігор Набатов також наголосив, що сортування є вимогою Закону України «Про управління відходами», який встановлює ієрархію поводження зі сміттям, і захоронення є найменш бажаним способом.

«Мені передавали, що будуть проблеми»: заява депутата Панченка

Під час обговорення депутат Федір Панченко заявив, що не підтримуватиме рішення, оскільки, на його думку, міське комунальне підприємство фактично стане «донором» для приватної компанії, що може призвести до зростання тарифів або необхідності дотацій.

— Подивившись цей проєкт рішення, хочу сказати, що в ньому так і не виправили принципову помилку, закладену ще на самому початку. Йдеться про те, що наше комунальне підприємство, а фактично — вся громада, стає постійним фінансовим донором для приватного підприємства. У перспективі це може призвести як до підвищення тарифів, так і до необхідності додатково дотувати це підприємство. Усі косметичні зміни, які внесли до проєкту, цієї помилки не усувають, – сказав він.

Він також сказав, що йому передавали попередження про можливі проблеми з правоохоронцями, якщо він не голосуватиме за цей проєкт і переконуватиме інших депутатів не підтримувати його.

— Я почув усі меседжі, які мені передавали: мовляв, це «дуже серйозні люди», і якщо я не голосуватиму за це рішення та не переконуватиму інших підтримати його, то в мене можуть виникнути проблеми з правоохоронцями, які «навчать, як себе поводити». Але, попри все почуте, я все одно вирішив не голосувати за цей проєкт. Розумію, що в інших колег може бути інша думка чи інші життєві обставини, тому кожен ухвалює рішення самостійно. Але свою позицію я озвучив, — заявив депутат.

У відповідь Олександр Сєнкевич наголосив, що будь-яка послуга, зокрема сортування, не може бути безкоштовною і в будь-якому випадку впливатиме на тариф.

Він навів приклади, що місто вже дотує низку напрямків: забезпечення безкоштовною питною водою в пунктах видачі, компенсацію пільгового проїзду та роботу комунального транспорту.

— Те саме стосується і сортування. Витрати на сортування, як і витрати на очистку води, будуть лягати в тариф і, звичайно, це призведе до підняття тарифу, — сказав міський голова.

Він також зазначив, що місто намагалося отримати земельні ділянки для нового полігону, зверталося до обласної військової адміністрації та сусідніх громад, але позитивної відповіді не отримало. Через це, за словами мера, місто змушене шукати рішення вже зараз, щоб уникнути ситуації, коли полігон перестане функціонувати.

— Фактично сьогодні, щоб захоронювати відходи, які можуть бути біорозкладними, із загального обсягу побутового сміття потрібно відокремлювати неорганічні відходи — скло, метал, пластик та інше. І це має хтось робити. Наразі немає технології, яка б забезпечувала таке сортування ще на етапі викидання сміття в контейнер. Єдиний варіант — щоб люди самостійно сортували відходи. Але сьогодні ми, на жаль, не маємо для цього достатніх можливостей. Крім того, якщо ми не почнемо сортувати сміття та зменшувати обсяги твердих побутових відходів, які потрібно захоронювати, то найближчим часом можемо зіткнутися з тим, що полігон просто перестане функціонувати. Ми також зверталися до обласної військової адміністрації та сусідніх громад щодо можливості виділення земельних ділянок під новий полігон, однак не отримали жодної позитивної відповіді чи навіть пропозицій для розгляду, – сказав Олександр Сєнкевич.

Крім того, Олександр Сєнкевич повідомив, що після затвердження порядку місто планує звернутися до міжнародних партнерів, аби залучити іноземні компанії до конкурсу. Він згадав, що представники французької організації Narbonne Ukraine, серед яких був і представник компанії Veolia, вже проявили зацікавленість у темі.

Депутати сперечалися про комунальну модель

Депутат Сергій Кантор під час засідання запитав, чи розглядалася можливість створення комунального підприємства, яке самостійно виконувало б функції сортування.

— Сьогодні бюджет має дефіцит, у Миколаєві складна ситуація з роботою та фінансами. Тому виникає питання: чому наше комунальне підприємство не могло б також взяти участь у конкурсі? Ми могли б проінвестувати його, допомогти з придбанням необхідного обладнання, – запитав Сергй Кантор.

Олександр Сєнкевич відповів, що місто не має фінансових можливостей інвестувати у створення сортувальної лінії, яка може коштувати мільйони доларів. Він додав, що капітальні видатки бюджету Миколаєва наразі у розірі 300 мільйонів і обмежені, вони будуть спрямовані переважно на добудову укриттів та харчоблоків у співфінансуванні з державною програмою.

Водночас депутатка Олена Кісельова звернула увагу, що на сесії наразі не визначають тариф чи переможця конкурсу, а лише затверджують процедуру відбору.

— Сьогодні ми затверджуємо лише порядок проведення конкурсу, а не визначаємо його переможця. Наразі ніхто не знає, хто братиме участь і хто переможе. Щодо ідеї створення комунальної установи — треба розуміти, що вона повністю утримуватиметься коштом місцевого бюджету. Усі витрати, про які сьогодні говорять, тоді стануть захищеними статтями бюджету громади. Тому, якщо є альтернативні пропозиції, вони мають бути економічно обґрунтованими. Бо зараз замість обговорення умов конкурсу ми говоримо про все, окрім самого конкурсу, – сказала вона.

Після тривалої дискусії депутати проголосували за проєкт рішення про внесення змін до рішення міськради від 26 вересня 2024 року щодо затвердження порядку функціонування комплексу сортування побутових відходів у Миколаєві.

За проголосували 29 депутатів, проти — 1, утрималися — 3. Рішення ухвалили.

Після голосування Олександр Сєнкевич заявив, що публічне обговорення таких питань є важливим, адже дозволяє мешканцям бачити аргументи всіх сторін і розуміти, чому міськрада ухвалює ті чи інші рішення.

Після голосування за порядок відбору суб’єкта сортування відходів міський голова Олександр Сєнкевич закликав депутатів працювати далі швидко, однак визнав, що через дискусії це не завжди вдається.

— Мені подобається, що ми обговорюємо ці проєкти рішень публічно, при всіх. У нас іде змагальний процес — обговорення, роз’яснення позицій. Я дуже сподіваюся, що депутати під час дискусії розкривають питання з усіх боків: і ті, хто «за», і ті, хто «проти», висловлюють свою позицію. Один депутат, як я розумію, проголосував проти — це Федір Панченко. І важливо, щоб усі мали можливість говорити, щоб люди бачили не «бредні неосвічених», а справжній діалог — питання, обговорення, економіку, аргументи. Головне, що результат, щоб містяни бачили, про що йде мова, що ухвалюється, про які питання піднімаються, — сказав він.

Збільшення статутного капіталу для «ДЕЗ «Пілот»

Наступним депутати розглянули проєкт рішення щодо збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «ДЕЗ «Пілот» та затвердження його статуту у новій редакції.

Олександр Сєнкевич нагадав, що КП «Пілот» займається ремонтом і відновленням дитячих майданчиків, обслуговуванням та встановленням систем очищення води, а також виконує дрібні ремонти пішохідних зон і аварійні роботи на міських об’єктах.

Перший заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов пояснив, що збільшення статутного капіталу не означає додаткового фінансування підприємства.

За словами Ігоря Набатова, у 2025 році статутний капітал КП «Пілот» збільшили на 1,04 мільйон гривень, щоб підприємство могло викупити частину приміщення, у якому воно розміщується. Наразі будівля повністю перебуває у комунальній власності, тому міськраді потрібно відобразити ці зміни в державному реєстрі.

Також, як зазначив доповідач, підприємству планують додати новий КВЕД, який дозволить юридично обґрунтувати роботи, пов’язані з обслуговуванням систем та встановлення зворотнього осмосу.

Окрім цього, статут КП «Пілот» пропонують викласти у новій редакції, щоб привести його у відповідність до чинного законодавства. Ігор Набатов нагадав, що у 2025 році в Україні скасували Господарський кодекс, тому зміни є актуальними і для інших комунальних підприємств.

Під час обговорення депутат Євген Прудник запропонував, щоб міськрада ухвалювала рішення про збільшення статутного капіталу комунальних підприємств одночасно зі змінами до їх статутів, аби уникати зайвих підозр і непорозумінь серед депутатів. Він згадав ситуацію, коли питання щодо збільшення статутного капіталу для КП «Миколаївські парки» розглядалося кілька сесій поспіль.

Олександр Сєнкевич підтримав пропозицію і запропонував налагодити систему, щоб зміни до статутного фонду одразу супроводжувалися змінами до статутів.

— Це буде дуже логічно, що якщо відбуваються зміни до статутного фонду, щоб ми одразу вносили ці зміни через управління комунального майна, — сказав міський голова.

Він також погодився, що проблема часто виникає через те, що різні документи готують різні підрозділи — департамент ЖКГ та управління комунального майна, через що процес «розходиться» у часі.

Після цього депутатка Олена Кісельова поцікавилася, чому частину приміщення для КП «Пілот» викупили саме через збільшення статутного капіталу підприємства, а не придбали напряму у комунальну власність з подальшою передачею КП на правах користування.

У відповідь Ігор Набатов пояснив, що будівля, у якій розміщується підприємство, мала змішану форму власності — приблизно 70% об’єкта вже перебувало у комунальній власності, а близько 30% належало приватному власнику.

Міський голова нагадав, що питання викупу приміщення попередньо обговорювалося на депутатських комісіях, а кошти на це виділяли окремо.

Депутат Олександр Береза висловив зауваження, що в майбутньому міська влада має робити акцент на розвитку комунальних підприємств без викупу майна, яке раніше було комунальним, але згодом перейшло у приватні руки.

— Це виглядає як перекладання грошей з бюджету міста в приватні кармани. У міста достатньо комунального майна, яке можна використовувати для розвитку КП, — заявив він.

Після обговорення депутати 28 голосами ухвалили проєкт рішення.

Майно без оприлюднення і 2 шкільні автобуси за 8 млн грн

Крім того, депутати погодили передачу об’єктів комунальної власності до дервласності. Міський голова уточнив, що цей об’єкт не підлягає оприлюдненню на сайті міськради відповідно до листа розробника проєкту рішення. Водночас він зазначив, що питання пройшло погодження профільної комісії з питань ЖКГ 28 квітня.

За проєкт проголосували одноголосно — 30 депутатів підтримали рішення.

Наступним депутати ухвалили проєкт рішення про внесення доповнень до рішення міськради щодо розподілу повноважень при передачі в оренду комунального майна та затвердження переліку підприємств і організацій, що надають соціально важливі послуги.

Останнім із поточних питань стало рішення про безоплатне прийняття до комунальної власності двох шкільних автобусів вартістю близько 8 мільйонів гривень зі спільної власності територіальних громад Миколаївської області. Автобуси планують передати управлінню освіти.

Олександр Сєнкевич нагадав, що місто брало участь у співфінансуванні програми, за якою закупили ці автобуси.

— Нам передали ці автобуси для того, щоб ми могли підвозити дітей, які знаходяться в районах віддалених або в мікрорайонах, де немає шкіл, які зараз працюють офлайн, — пояснив він.

Рішення підтримали 30 депутатів, проти і утриманих не було.

Земельний пакет із 49 питань та провалені голосування

Після завершення поточних питань міський голова повідомив, що на порядку денному залишаються 49 земельних проєктів, які були опрацьовані, опубліковані та отримали погодження земельної комісії.

Він запропонував об’єднати всі земельні рішення в один пакет і винести його на голосування, однак депутат Федір Панченко попросив винести кілька питань окремо.

Зокрема, він запропонував не включати до пакета проєкти щодо передачі в оренду земельних ділянок:

Однак під час голосувань виявилося, що депутати масово не беруть участь у голосуванні або утримуються, через що рішення не набирали достатньої кількості голосів.

Так, проєкт щодо оренди для БКП «Гранд Парк» не ухвалили: за проголосували 13 депутатів, утрималися 16. Рішення не прийнято.

Після цього Олександр Сєнкевич емоційно звернувся до депутатів, закликавши не затягувати сесію.

— Не затримуйте не себе, не всіх інших… ви затримуєте себе, мене і всіх інших, хто хоче завершити ефективно і найшвидше цю сесію, — сказав він.

Друге винесене окремо земельне питання також не підтримали: за — 9, утрималися — 18.

— 27 депутатів. Говорили, балакали, сіли та й забалакали. Кажу: давайте швидше проголосуємо ці проєкти рішень і закриємо сесію. Але ні — подобається сидіти, щось там на задньому фоні натискати кнопки, – сказав Олександр Сєнкевич.

Міський голова назвав ситуацію «знущанням» і ініціював сигнальне голосування, щоб перевірити реальну кількість депутатів у конференції. За результатами з’ясувалося, що фактично на сесії залишалося 28 депутатів.

Заяви про «системний зрив сесій» і заклики скласти мандати

Після серії провалених голосувань депутат Євген Павлович заявив, що на кожному засіданні повторюється одна і та сама ситуація — частина депутатів групи «Санація» виходить із конференції та фактично зриває роботу сесії. Він наголосив, що це відбувається системно і запропонував надати політичну оцінку таким діям.

Олександр Сєнкевич у відповідь заявив, що депутати, які не хочуть працювати, можуть скласти мандати, аби їх замінили наступні кандидати зі списків партій.

— Якщо є депутати не хочуть брати участі в життєдіяльності міста, вони можуть скласти повноваження, і тоді їх замінять інші представники від відповідних політичних сил. Нагадаю, що ці депутати від партій («Пропозиція» і «Слуга народу» – прим.) обиралися за партійними списками, тобто голосування відбувалося за партії, а не за конкретних осіб... А всім, хто не хоче працювати, — складайте мандати. Зайдуть інші, хто готовий працювати. Війна триває, роботи ще багато. Не хочете працювати — катіться, як то кажуть, в анали історії, — сказав міський голова.

Він також наголосив, що депутати місцевих рад не отримують зарплату, а працюють фактично на громадських засадах.

— Депутати Миколаївської міської ради не отримують зарплату — жодної копійки. Це брехня, що депутати отримують 200-220 тисяч., — заявив Олександр Сєнкевич.

Депутатка Олена Кісельова запропонувала дати протокольне доручення юридичному департаменту міськради з’ясувати, чи здатна територіальна виборча комісія працювати в нинішніх умовах, щоб у разі потреби можна було замінювати депутатів, які не беруть участі в роботі ради.

Перерва замість земельного пакета

Після чергових невдалих голосувань (зокрема, інших проєктів, які також не набрали підтримки), Олександр Сєнкевич зазначив, що сенсу продовжувати засідання немає, адже депутати не демонструють готовності голосувати за земельні питання. Він запропонував не закривати сесію, а оголосити перерву, щоб пізніше повернутися до розгляду земельного блоку та інших питань.

Під час завершення засідання депутати також озвучили протокольні доручення. Зокрема:

Олена Кисільова попросила адміністрацію Центрального району надати інформацію про виконання рішення щодо будівництва будинку сімейного типу.

Федір Панченко попросив КП «Парки» виїхати до парку Перемоги та демонтувати конструкції біля головного входу, які, на його думку, псують вигляд території.

На завершення Олександр Сєнкевич подякував депутатам, які залишилися працювати, та оголосив перерву у роботі 53-ї сесії.