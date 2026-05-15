Криза самоврядування у Південноукраїнську: мер знову виступив за військову адміністрацію

Мер Південноукраїнська Валерій Онуфрієнко виступив за військову адміністрацію у місті. Фото: yu.mk.ua

Мер Південноукраїнська Валерій Онуфрієнко вважає, що наразі є необхідність у введенні військової адміністрації у місті. Депутати міської ради вже п'ять разів не збиралися на сесію.

Про це міський голова розповів «МикВісті», коментуючи ситуацію, яка склалась у міській раді Південноукраїнська, яка з початку року не може зібратися на засідання.

Він зазначив, що основна причина того, що сесії не відбуваються, у депутатах.

Реклама

— Більшість причин у депутатах. Якщо б депутати би приходили на сесії, вони б відбувалися, — прокоментував Валерій Онуфрієнко.

Він вважає, що зараз є необхідність створити у Південноукраїнську військову адміністрацію. Але це рішення, за його словами, має ухвалити голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

— Я у грудні сам пропонував, щоб ввести військову адміністрацію. Я думаю, що зараз є необхідність у цьому. Я звертався до голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма у грудні, коли депутати вже тричі не збиралися на сесію, а нам було потрібно прийняти бюджет. Коли я оголосив, що звернуся до Віталія Кіма, до депутати зібралися. Ви самі розумієте, якщо введеться військова адміністрація, багато прав депутатів, особливо впливу на бюджет, вони позбавляться. Цього вони злякалися. Але уже у лютому депутати не змогли зібратися, — прокоментував Валерій Онуфрієнко.

Мер Південноукраїнська зазначив, що у місті є гідні кандидати на посаду керівника адміністрації у випадку її створення.

— Я чисто на слух знав, що три кандидатури були спершу подані. Але які кандидатури подав Віталій Кім, це поки невідомо. Це відомо йому та у Києві. Те, що хтось пустив плітки, що можливо, Іван Кухта, можливо і він. Всіляке може бути. У нас теж гідні люди є, військові, яких могли б призначити, але це рішення Віталія Кіма, тому на це ніхто не може повплитвати, — додав мер Південноукраїнська.

Зазначимо, що 14 травня мало відбутися 69 засідання сесії у Південноукраїнську. Але його перенесли на 21 травня. У розпорядженні секретаря міськради Дениса Кравченка вказано, що мають розглянути питання, які виносили на сесію ще 13 лютого.

Розпорядження про перенесення сесії у Південноукраїнську. Скриншот документа з сайту міськради

Історія перенесень сесії

Нагадаємо, у 2025 році у Південноукраїнську депутати міської ради не змогли зібратися на кілька сесій поспіль, через що місто досі не мала затвердженого бюджету на 2026 рік. Через це міський голова Валерій Онуфрієнко звернувся до голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма з проханням запровадити у Південноукраїнській міській територіальній громаді військову адміністрацію

У 2026 році Південноукраїнська міська рада із зими переносить засідання, оскільки не може зібратися кворум. Попередній раз депутати збиралися на засідання 22 січня. На сайті міської ради повідомили, що 68 сесія була запланована ще на жовтень 2025 року та неодноразово переносилася через брак кворуму.

9 квітня Південноукраїнська міська рада не зібралася вчетверте: на 69-у сесію прийшли лише 11 депутатів.

Крім того, нардеп заявив, що у Південноукраїнську хочуть створити військову адміністрацію. У цей процес, за словами нардепа, втручається «Енергоатом», Офіс президента та Миколаївська ОВА для контролю над бюджетом.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім казав, що не бачить юридичних підстав для введення у Південноукраїнську військової адміністрації на прохання міського голови Валерія Онуфрієнка, але у питанні ще будуть розбиратись.

Також заступник голови ОВА Георгій Решетілов пояснив, що рішення про створення військової адміністрації ухвалює президент, а для цього мають існувати чітко визначені законом підстави. Або це має бути повʼязано з військовими наслідками, або припиненням органів місцевого самоврядування.

23 квітня депутати Південноукраїнської міськради у черговий раз не зібралися на сесію.