Торгівля та ремонт авто: який бізнес найчастіше відкривають на Миколаївщині

Чверть бізнесу Миколаївщини працює у торгівлі. Ілюстративне фото МикВісті

На Миколаївщині бізнес найчастіше відкривають у сфері торгівлі та ремонту авто — саме тут працює найбільша частка підприємств у регіоні. Загалом кількість компаній і ФОПів за рік зросла більш ніж на 2,5 тисячі.

Про це свідчать дані обласного управління статистики, пишуть «МикВісті».

Так, станом на 1 квітня 2026 року в області зареєстровані понад 53,3 тисячі юридичних осіб. Це на 441 більше, ніж рік тому. Кількість ФОПів за цей період зросла більш ніж на дві тисячі і становить майже 44 тисячі.

У загальноукраїнському рейтингу Миколаївщина посідає восьме місце за кількістю юридичних осіб із часткою 3,4% та 16 місце за кількістю ФОПів (2,4% від загальної кількості в країні).

Кількість ФОПів та юросіб на Миколаївщині. Інфографіка: Головне управління статистики у Миколаївській області

Серед напрямів діяльності юридичних осіб у регіоні найбільшу частку займає торгівля та ремонт транспорту — 19,9%. Далі йдуть сільське, лісове та рибне господарство (10%) і сфера адміністративних послуг (5,2%).

За організаційною структурою майже половину підприємств становлять товариства — 48,5%, ще 28,3% припадає на підприємства, 14,5% — на громадські та релігійні організації, решта — інші форми.

Нагадаємо, що у Миколаївській області за 11 місяців 2025 року закрились понад сім тисяч ФОПів.