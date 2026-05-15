 Нове авто та мільйонні заощадження: що в декларації директора електротрансу Миколаєва

Нове авто та мільйонні заощадження: що в декларації директора електротрансу Миколаєва

  • 18:26, 15 травня, 2026

Директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана. Фото: пресслужба підприємства

Директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана оприлюднив дані про свій фінансовий стан за 2025 рік. За цей період родина посадовця оновила автомобіль, а доходи його дружини від підприємницької діяльності зросли майже втричі.

Про це свідчать дані його декларації, опублікованій у Єдиному державному реєстрі, пишуть «МикВісті».

Згідно з документом, за 2025 рік Юрій Сметана заробив на підприємстві 1 мільйон 261 тисячу гривень заробітної плати (у 2024 році — 1,23 мільйона гривень). В середньому щомісячний оклад керівника КП складав близько 105 тисяч гривень.

Додатково Юрій Сметана задекларував виплати від профспілок на загальну суму близько 6,8 тисячі гривень та 29,2 тисячі гривень доходу від відчуження майна. Покупцем вказано ТОВ «Брізі» — компанію, що спеціалізується на викупі вживаної техніки (Trade-in).

Водночас основну частку сімейного бюджету забезпечила дружина посадовця — Юлія Кшанівська. Її дохід від підприємницької діяльності за рік суттєво зріс: з 1 мільйона гривень у 2024-му до 2 мільйонів 820 тисяч гривень у 2025-му.

Крім того, вона отримала 770 тисяч гривень від продажу рухомого майна, ймовірно, йдеться про продаж попереднього автомобіля Mazda 6.

У липні 2025 року родина оновила автомобіль. Юлія Кшанівська придбала Toyota RAV4 (2022 року випуску) за 1 мільйон 16 тисяч гривень. При цьому з власності дружини зникла Mazda 6 2016 року, яку вона оцінювала у 408 тисяч гривень у попередній декларації. Юрій Сметана власних автівок не декларує.

Щодо нерухомості, то у власності родини залишаються:

  • житловий будинок площею 137,7 м2 (належить дружині з вересня 2024 року);

  • житловий будинок площею 29,1 м2 (особиста власність Юрія Сметини);

  • дві земельні ділянки загальною площею понад 1500 м2 (власність дружини);

  • частка у квартирі площею 36,4 м2. Це майно не є спільною власністю родини — квартира ще з 2005 року поділена між Юрієм Сметаною (33,33%) та двома співвласниками.

За рік родина значно наростила готівкові заощадження. Юрій Сметана зберігає готівкою 1,5 мільйона гривень (у 2024 році — 1,2 мільйонів гривень). Його дружина задекларувала 2,7 мільйона гривень готівкових коштів (проти 1,5 мільйонів гривень роком раніше). Загалом родина тримає готівкою 4,2 мільйона гривень.

Також директор КП продовжує виплачувати кредит у «Кредобанку», взятий ще у 2020 році. Станом на кінець звітного періоду залишок боргу складав 79 тисяч гривень.

Раніше, голови фракцій та депутатських груп Миколаївської обласної ради оприлюднили декларації за 2025 рік. Серед задекларованого — будинки, квартири, автомобілі, десятки земельних ділянок, аграрний бізнес та мільйонні доходи.

