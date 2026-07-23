З відкритого доступу прибрали понад 445 тис. декларацій українських посадовців
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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Станом на липень 2026 року з відкритого доступу прибрали 445 536 декларацій 99 087 посадовців.
Про це пише «Опендатабот».
Більшість прихованих декларацій стосується періоду до повномасштабного вторгнення. Найбільше документів прибрали за 2016 рік — 94 968 декларацій, або 9 відсотків від усіх поданих того року, та за 2020 рік — 72 068, або 8 відсотків. За роки повномасштабного вторгнення з відкритого доступу прибрали близько 2 відсотків декларацій.
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Більш ніж половина посадовців із прихованими деклараціями — військовослужбовці Збройних сил України. Їх 50 200. Також серед них 16 400 працівників Національної поліції, 2 500 представників міських рад, 2 500 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та 1 300 працівників Державної податкової служби.
Механізм приховування декларацій запровадили наприкінці 2023 року для захисту посадовців та їхніх родин під час війни. Сам декларант не може закрити або відкрити свої дані.
Це можуть зробити лише державні органи через звернення до НАЗК. В агентстві повідомили, що окремо не ведуть статистику щодо кількості прихованих декларацій та декларантів.
Нагадаємо, що у 2025 році посадовці та чиновники з Миколаївської області подали 51 декларацію, в яких вказали криптовалюту. Для порівняння, в Одеській області таких декларацій було 154, а в Херсонській — 14.
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