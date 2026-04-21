 У Херсонській громаді цього року планують облаштувати ще майже 50 укриттів.

У Херсоні планують облаштувати понад 50 укриттів

У Херсонській громаді цього року планують облаштувати ще майже 50 укриттів. Наразі в місті та громаді діють 769 захисних споруд.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько у прямому етері «ICTV».

«Постійно триває робота над збільшенням фонду захисних споруд, в тому числі мобільних вуличних протиуламкових укриттів, які встановлюються в місцях скупчення людей», – зазначив керівник міської адміністрації.

За його словами, наразі у громаді функціонують 769 укриттів, які розраховані на близько 90% її населення.

«Цього року ми плануємо облаштувати ще майже 50 найпростіших укриттів. Тобто робота в цьому напрямку постійно ведеться. Безпека життя і здоров'я наших мешканців – це пріоритет», – сказав Шанько.

Нагадаємо, що на Херсонщині правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час будівництва та реконструкції укриттів.

