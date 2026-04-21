 Будівництво водогону в Доманівці проводять за підтримки NEFCO

Новий водогін у Доманівці: до кінця травня збираються оголосити перший тендер

Труби, які використовуватимуть для будівництва водогону в Доманівці. Фото: МикВісті

У Доманівській громаді до кінця травня збираються оголосити тендер з будівництва першої черги нового водогону. Поки мова йде про 7 км підвідної мережі до Доманівки.

Про це повідомив у коментарі «МикВісті» селищний голова Доманівки Віктор Власюк.

Голова громади зазначив, що уряд Данії через Північну екологічну фінансову корпорацію NEFCO виділив 1,5 мільйонів євро на реалізацію проєкту. Доманівська громада перебачила теж фінансування: 200 мільйонів євро.

— Гроші передбачені, сесія проведена і у нас вони зарезервовані. Але вже після оголошення тендеру включиться механізм, — зазначив Віктор Власюк.

Очільник громади додав, що зараз проводять навчання з NEFCO: працюють з консультами щодо проведення тендера.

— До кінця травня вже буде кінцевий етап — оголошено тендер на проведення цих робіт, — зазначив Віктор Власюк.

Він також повідомив, що планують повністю замінити мережі у Доманівці, але поки мова йде про 7 км підвідної мережі.

— Це будуть поки 7 км підвідної мережі: труби, насосна, сонячні батареї — це підводиться до Доманівки. Там будуть стояти підземні резервуари з насосною станцією, а розводка — будемо підключати до старої мережі, а взагалі планується повністю заміна мережі по Доманівці, — додав очільник громади.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2026 року в Доманівці побудують новий магістральний водопровід у межах партнерства з Королівством Данія та міжнародною корпорацією NEFCO.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Доманівка. Як безводний край на Миколаївщині перетворюється на енергонезалежний «Маленький Копенгаген».

