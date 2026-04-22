Глибокі ями по всьому покриттю: жителі поскаржилися на стан доріг у Доманівській громаді

Ремонт доріг на Миколаївщині. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області

У Доманівській територіальній громаді стан доріг погіршується. Жителі скаржаться, що їм доводиться добиратися польовими дорогами, тому звертаються до представників влади та дорожніх служб, щоб ями засипали, поки не проведуть ремонт.

Відео зі станом доріг у Доманівський громаді опублікував у Фейсбук Василь Щедров.

Чоловік зазначив, що дороги у колишньому Доманівському районі залишилися напрямками.

«З плином часом нічого не змінюється чи то мир, чи то війна: стан доріг тепер вже у Доманівській територіальній громаді залишає бажати кращого. Приїхати декілька разів на рік, точніше доїхати, стає все важче та важче… З трьох доріг колись міжнародного значення залишились лише напрямки, бо дорогами їх назвати вкрай важко», — написав Василь Щедров.

За його словами, жителі вимушені їхати польовими дорогами.

«Тим, хто не мешкає постійно в Доманівці, доводиться практично по польових добиратись (наприклад, хоча б на проводки) до колишнього районного центру, а самих жителів, які змушені так жити роками, просто по-людські жаль», — додав чоловік.

Він показав стан спуску з Коштовської гори, який раніше ремонтували, але зараз покриття знов вкрито ямами.

«Ще частково є зверху спуску покриття, але не більше ніж до половини, а далі просто жах... що доїхати з боку Доманівки, що з боку Прибужжя вкрай важко. Ями глибокі по всьому дорожньому покриттю, і ніхто геть зовсім з тим не робить», — зауважив житель області.

Він також зазначив, що дороги до Доманівки з усіх напрямків у поганому стані, і звернувся до очільників громади та дорожніх служб, щоб ями хоча б засипали крихтою зі зрізаного асфальту.

Голова Доманівської селищної ради Віктор Власюк у коментарі «МикВісті» повідомив, що мова у відео йде про дороги державного значення.

— Ми постійно звертаємося до Служби відновлення, обласної адміністрації. Всі знають цю проблему. Це обидві дороги державні. Ми намагаємося ремонтувати власним коштом тільки ті дороги, які належать громаді, — відповів Віктор Власюк.

«МикВісті» направили у Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області запит щодо ремонту доріг у Доманівській громаді.

