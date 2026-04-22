 Дороги у Доманівській громаді погіршуються: жителі скаржаться на стан і вимагають ремонту

Глибокі ями по всьому покриттю: жителі поскаржилися на стан доріг у Доманівській громаді

Ремонт доріг на Миколаївщині. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області

У Доманівській територіальній громаді стан доріг погіршується. Жителі скаржаться, що їм доводиться добиратися польовими дорогами, тому звертаються до представників влади та дорожніх служб, щоб ями засипали, поки не проведуть ремонт.

Відео зі станом доріг у Доманівський громаді опублікував у Фейсбук Василь Щедров.

Чоловік зазначив, що дороги у колишньому Доманівському районі залишилися напрямками.

«З плином часом нічого не змінюється чи то мир, чи то війна: стан доріг тепер вже у Доманівській територіальній громаді залишає бажати кращого. Приїхати декілька разів на рік, точніше доїхати, стає все важче та важче… З трьох доріг колись міжнародного значення залишились лише напрямки, бо дорогами їх назвати вкрай важко», — написав Василь Щедров.

За його словами, жителі вимушені їхати польовими дорогами.

«Тим, хто не мешкає постійно в Доманівці, доводиться практично по польових добиратись (наприклад, хоча б на проводки) до колишнього районного центру, а самих жителів, які змушені так жити роками, просто по-людські жаль», — додав чоловік.

Він показав стан спуску з Коштовської гори, який раніше ремонтували, але зараз покриття знов вкрито ямами.

«Ще частково є зверху спуску покриття, але не більше ніж до половини, а далі просто жах... що доїхати з боку Доманівки, що з боку Прибужжя вкрай важко. Ями глибокі по всьому дорожньому покриттю, і ніхто геть зовсім з тим не робить», — зауважив житель області.

Він також зазначив, що дороги до Доманівки з усіх напрямків у поганому стані, і звернувся до очільників громади та дорожніх служб, щоб ями хоча б засипали крихтою зі зрізаного асфальту.

Голова Доманівської селищної ради Віктор Власюк у коментарі «МикВісті» повідомив, що мова у відео йде про дороги державного значення.

— Ми постійно звертаємося до Служби відновлення, обласної адміністрації. Всі знають цю проблему. Це обидві дороги державні. Ми намагаємося ремонтувати власним коштом тільки ті дороги, які належать громаді, — відповів Віктор Власюк.

«МикВісті» направили у Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області запит щодо ремонту доріг у Доманівській громаді.

Нагадаємо, у Доманівській громаді до кінця травня збираються оголосити тендер з будівництва першої черги нового водогону. Поки мова йде про 7 кілометрів підвідної мережі до Доманівки.

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

Останні новини про: Дороги

У Коблевому виділили ₴3,3 млн на ремонт доріг
Служба відновлення планує витратити ₴281 млн на ремонт ділянок дороги «Казанка — Снігурівка» на Миколаївщині
У Миколаєві через ремонт на проспекті Центральному змінено зупинки громадського транспорту
Читайте також:
новини
У Миколаєві робоча група з’ясовуватиме долю демонтованих на початку війни рекламних конструкцій

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві з травня підвищують тариф на вивезення сміття

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві бракує патронатних сімей: потрібно щонайменше 15, є лише чотири

Альона Коханчук
новини
Вартість проїзду у громадському транспорті Миколаєва збільшили у середньому на 33%

Юлія Лук’яненко
новини
У Снігурівській громаді відновили понад 70% пошкодженого житла

Анна Гакман
Останні новини про: Дороги

У Миколаєві через ремонт на проспекті Центральному змінено зупинки громадського транспорту
Служба відновлення планує витратити ₴281 млн на ремонт ділянок дороги «Казанка — Снігурівка» на Миколаївщині
У Коблевому виділили ₴3,3 млн на ремонт доріг

Вартість проїзду в автобусах Первомайська планують підвищити до 16 гривень

У Миколаєві бракує патронатних сімей: потрібно щонайменше 15, є лише 4

4 години тому

Спалах інфекції в дитсадку Миколаєва: триває перевірка випадку

Головне сьогодні