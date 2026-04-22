 На Миколаївщині акциз приніс місцевим бюджетам понад ₴42 млн

Мiсцевi бюджети Миколаївщини отримали понад ₴42 млн від акцизу

Мiсцевi бюджети Миколаївщини отримали понад ₴42 млн від акцизу. Ілюстративне фото: МикВістіМiсцевi бюджети Миколаївщини отримали понад 42 млн грн від акцизу. Ілюстративне фото: МикВісті

Упродовж січня–березня 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 42,5 мільйона гривень акцизного податку від роздрібної реалізації алкогольних напоїв.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 1,9 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зазначається, що частка акцизного податку становить 1,4% від загального обсягу надходжень до місцевих бюджетів регіону.

Раніше повідомлялось, що до місцевих бюджетів перерахували 30,2 мільйона гривень акцизу з роздрібної торгівлі підакцизними товарами та пального.

