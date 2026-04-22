Мiсцевi бюджети Миколаївщини отримали понад ₴42 млн від акцизу
- Світлана Іванченко
13:42, 22 квітня, 2026
Упродовж січня–березня 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 42,5 мільйона гривень акцизного податку від роздрібної реалізації алкогольних напоїв.
Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 1,9 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зазначається, що частка акцизного податку становить 1,4% від загального обсягу надходжень до місцевих бюджетів регіону.
Раніше повідомлялось, що до місцевих бюджетів перерахували 30,2 мільйона гривень акцизу з роздрібної торгівлі підакцизними товарами та пального.
