Мiсцевi бюджети Миколаївщини отримали понад ₴42 млн від акцизу

Мiсцевi бюджети Миколаївщини отримали понад 42 млн грн від акцизу.

Упродовж січня–березня 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 42,5 мільйона гривень акцизного податку від роздрібної реалізації алкогольних напоїв.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 1,9 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зазначається, що частка акцизного податку становить 1,4% від загального обсягу надходжень до місцевих бюджетів регіону.

Раніше повідомлялось, що до місцевих бюджетів перерахували 30,2 мільйона гривень акцизу з роздрібної торгівлі підакцизними товарами та пального.