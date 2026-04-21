Посівна-2026: миколаївські аграрії засіяли майже 90 тисяч гектарів під зернові

Поле у Миколаївській області, фото: «МикВісті»

Миколаївщина увійшла до переліку областей, де аграрії засіяли найбільші площі зернових та зернобобових культур — 89,4 тисячі гектар.

Станом на квітень українські аграрії вже засіяли п’яту частину запланованих площ, повідомляє Міністерство економіки та сільського господарства.

Загалом 1251,9 тисячі гектар засіяли зерновими та зернобобовими культурами, серед яких пшениця, ячмінь, горох, овес, кукурудза, просо. Водночас аграрії Харківщини розпочали сівбу гречки (0,01 тисячі гектар).

Найбільші площі зернових та зернобобових культур засіяно у таких регіонах:

Одеська область — 168,2 тисячі гектарів;

Тернопільська область: 96,3 тисячі гектарів;

Миколаївська область: 89,4 тисячі гектарів;

Полтавська область: 86,5 тисячі гектарів.

Також триває посів технічних культур — уже засіяно 440,8 тисячі гектар. Цукровими буряками засіяно 125,4 тисячі гектар (64% від прогнозу), соняшником — 293,6 тисячі гектар (6%), соєю — 21,8 тисячі гектар (1%).

Нагадаємо, за три місяці 2026 року аграрії Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів 271,8 мільйона гривень за землю.