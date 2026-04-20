 uBoost відкриває набір на безкоштовну програму «Створюй ТУТ» для молоді

Старт в кар'єрі: молодь Миколаївщини запрошують на безкоштовну програму

Молодь Миколаївщини запрошують на безкоштовну програму. Фото: uBoost

Освітня платформа uBoost оголосила набір на третю хвилю безкоштовної програми «Створюй ТУТ», до участі запрошують і молодь Миколаївської області віком від 15 до 20 років.

Як повідомили організатори, навчання розпочнеться 1 травня, а програма триватиме 3,5 місяця та поєднуватиме практичне онлайн-навчання з фінальною офлайн-зустріччю у Києві для найкращих учасників. За цей час молодь зможе пройти шлях від першої ідеї до запуску власного проєкту або отримання перших професійних навичок для працевлаштування.

Навчання складатиметься із семи відеомодулів на онлайн-платформі та щотижневих Zoom-зустрічей із менторами — підприємцями, менеджерами та експертами різних галузей. Загальне навантаження становитиме приблизно три години на тиждень.

Учасники отримають менторську підтримку від засновників бізнесів і керівників команд, можливість претендувати на фінансування власної ідеї, практичні інструменти для побудови кар’єри: підготовку резюме, профілю LinkedIn, супровідного листа та проходження співбесід. Після завершення програми випускники залишаться частиною спільноти uBoost.

Організатори зазначають, що мета програми — зробити якісну практичну освіту доступною для української молоді незалежно від фінансових можливостей і допомогти підліткам зрозуміти, як перетворювати ідеї на реальні проєкти.

Участь у програмі безкоштовна. Подати анкету-заявку можуть молоді люди віком 15–20 років, які готові приділяти навчанню близько трьох годин щотижня. Анкету необхідно заповнити до 30 квітня 2026 року, після чого відібрані учасники отримають детальну інформацію електронною поштою.

Проєкт реалізується за підтримки фонду Razom.

Довідково: uBoost — громадська організація, що створює безкоштовні освітні можливості для підлітків і молоді з малих громад та прифронтових регіонів України, допомагаючи розвивати підприємницькі, кар’єрні та цифрові навички й знаходити перші професійні можливості.

