На Миколаївщині на АЗС торгували пальним без документів і чеків: підприємця оштрафували на понад ₴1,4 млн

На Миколаївщині на АЗС торгували пальним без ліцензій.

У Миколаївській області на автозаправній станції незаконний продавали пальне без ліцензій та не видавали чекі. Підприємцю доведеться сплатити штраф понад 1,4 мільйона гривень.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби за результатами спільних перевірок із правоохоронцями.

Зокрема, під час контролю встановили відсутність обов’язкової наявності ліцензії на роздрібну торгівлю пальним. За цим фактом податківці склали адміністративний протокол. За підсумками перевірки штрафні санкції сягнули понад 1,4 мільйона гривень.

У податковій службі нагадують, що діяльність зі зберігання та реалізації пального дозволена лише за наявності всіх дозвільних документів, зокрема ліцензії на роздрібну торгівлю, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію відповідного обладнання.

