 Дорожні роботи в Миколаєві 22 квітня

  • середа

    22 квітня, 2026

  • 10.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 квітня , 2026 середа

  • Миколаїв • 10.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві через ремонт на проспекті Центральному змінено зупинки громадського транспорту

У Миколаєві розпочали дорожні роботи на проспекті Центральному, через що на ділянці тимчасово обмежили рух транспорту.

Як повідомили у КП «ЕЛУ Автодоріг», 22 квітня фахівці підприємства виконують фрезерування дорожнього покриття на відрізку від вулиці Маріупольської до вулиці Соборної у напрямку Центрального ринку.

У зв’язку з цим змінено організацію руху громадського транспорту: посадка та висадка пасажирів тимчасово здійснюється на вулиці Соборній.

У підприємстві зазначили, що асфальтування цієї ділянки заплановане на завтра.

Водіїв закликають бути уважними, дотримуватися тимчасових дорожніх знаків і враховувати зміни під час руху містом.

Нагадаємо, суд у Миколаєві повернувся до розгляду справи про можливу змову на тендері з ремонту частини дороги вздовж проспекту Богоявленського. Контракт на понад 4,6 мільйона гривень уклали ще у 2016 році, але згодом Антимонопольний комітет знайшов ознаки «узгоджених дій» між учасниками торгів.

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві у ванні потонув дворічний хлопчик: матері оголосили підозру
«Завдання патрульної поліції», — у мерії Миколаєва кажуть, що проблему заторів через McDrive мають вирішувати правоохоронці
Актор з Миколаєва Рудинський зніметься в екранізації аніме разом із зірками світового кіно
Читайте також:
новини
У Миколаєві бракує патронатних сімей: потрібно щонайменше 15, є лише чотири

Альона Коханчук
новини
Тариф на перевезення у Миколаєві збільшили у середньому на 33%

Юлія Лук’яненко
новини
У Снігурівській громаді відновили понад 70% пошкодженого житла

Анна Гакман
новини
До Снігурівської громади повернулися понад половина мешканців: там живе майже 16 тисяч людей

Анна Гакман
новини
«Завдання патрульної поліції», — у мерії Миколаєва кажуть, що проблему заторів через McDrive мають вирішувати правоохоронці

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Актор з Миколаєва Рудинський зніметься в екранізації аніме разом із зірками світового кіно
«Завдання патрульної поліції», — у мерії Миколаєва кажуть, що проблему заторів через McDrive мають вирішувати правоохоронці
У Миколаєві у ванні потонув дворічний хлопчик: матері оголосили підозру

Вартість проїзду в автобусах Первомайська планують підвищити до 16 гривень

У Миколаєві бракує патронатних сімей: потрібно щонайменше 15, є лише 4

1 година тому

Спалах інфекції в дитсадку Миколаєва: триває перевірка випадку

Головне сьогодні