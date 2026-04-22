У Миколаєві через ремонт на проспекті Центральному змінено зупинки громадського транспорту. Фото: КП «ЕЛУ Автодоріг»

У Миколаєві розпочали дорожні роботи на проспекті Центральному, через що на ділянці тимчасово обмежили рух транспорту.

Як повідомили у КП «ЕЛУ Автодоріг», 22 квітня фахівці підприємства виконують фрезерування дорожнього покриття на відрізку від вулиці Маріупольської до вулиці Соборної у напрямку Центрального ринку.

У зв’язку з цим змінено організацію руху громадського транспорту: посадка та висадка пасажирів тимчасово здійснюється на вулиці Соборній.

У підприємстві зазначили, що асфальтування цієї ділянки заплановане на завтра.

Водіїв закликають бути уважними, дотримуватися тимчасових дорожніх знаків і враховувати зміни під час руху містом.

