 Рудинський зіграє в голлівудській екранізації «Гандама»

Актор з Миколаєва Рудинський зніметься в екранізації аніме разом із зірками світового кіно

Олександр Рудинський. Фото: donttakefakeОлександр Рудинський. Фото: donttakefake

Актор з Миколаєва Олександр Рудинський долучився до міжнародного акторського складу великого проєкту Netflix — екранізації культового аніме «Гандам», де зніматимуться також Сідні Свіні та Джейсон Айзекс.

Як повідомляє Netflix, фільм розповідатиме про пілотів бойових мехів, які опиняються по різні боки затяжного конфлікту між Землею та її космічними колоніями. Режисером стрічки виступає Джим Мікл.

Франшиза «Гандам» є однією з найвпливовіших в історії аніме — вона включає десятки серіалів, фільмів, ігор та манґи й формує цілий культурний всесвіт.

Олександр Рудинський — український актор театру та кіно. Він народився в Миколаєві, а після закінчення школи переїхав до Києва, де вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.. Відомий за ролями у стрічках «Камінь, ножиці, папір» (BAFTA за найкращий короткометражний фільм), «Носоріг» Олега Сенцова, серіалі «Перші ластівки» та інших проєктах Netflix і Paramount+. Після початку повномасштабної війни він також долучався до фільмів, що осмислюють сучасні події в Україні.

Як повідомлялось, короткометражний фільм про війну в Україні «Камінь, папір, ножиці» (Rock, Paper, Scissors), у якому головну роль виконав актор з Миколаєва Олександр Рудинський, потрапив до шортлиста премії «Оскар-2026».

