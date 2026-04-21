Україна завершила ремонт «Дружби» і готова відновити транзит нафти до Європи. Фото: Reuters

Українські фахівці завершили ремонт нафтопроводу «Дружба», який транспортує російську нафту до країн Європи, і система може відновити роботу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, ремонтні роботи провели на ділянці, яку пошкодив російський удар. Володимир Зеленський зазначив, що Україна виконала ці роботи відповідно до комунікації з Європейським Союзом.

Президент наголосив, що зараз немає гарантій, що удари по інфраструктурі не повторяться, однак українські спеціалісти забезпечили базові умови для відновлення роботи трубопроводу та обладнання.

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує розблокування кредиту Європейського Союзу на 90 мільярдів євро. Крім того, він висловив сподівання, що партнери ухвалять рішення і щодо відкриття переговорних кластерів для України в межах вступу до Європейського Союзу.

Нафтопровід «Дружба»

Нафтопровід «Дружба» знаходиться у епіцентр скандалів вже протягом довгого періоду часу.

Особливо перепалки загострилися від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попри європейські санкції, південна гілка «Дружби» продовжує качати нафту до Угорщини та Словаччини. Найбільші прибутки від цього отримує саме угорська компанія MOL. При цьому Будапешт блокує спроби ЄС посилити енергетичні санкції проти Росії. Через це нафтопровід неодноразово ставав мішенню атак.

Так 18 серпня, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими силами оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» в Тамбовській області Росії. Унаслідок атаки на об’єкті спалахнула пожежа, що призвело до зупинки перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба». Проте згодом подача палива і газу поновилася.

Через декілька днів, а саме 21 серпня, Сили оборони України вдарили по найбільшій нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області РФ. У відповідь на це очільник МЗС Угорщини заявив, що «це чергова атака на енергетичну безпеку Угорщини» та вимагав від України «не втягувати Угорщину у війну». Він також згодом повідомив про заборону в’їзду в країну командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ та етнічному угорцю Роберт Бровді, відомого під позивним «Мадяр». Саме він взяв на себе відповідальність за удари по нафтопроводу. У відповідь, «Мадяр» жорстко відреагував на заяву Петера Сіярто.

У лютому 2026 року Угорщина та Словаччина припинили постачання дизельного палива до України допоки знову не запрацює нафтопровід «Дружба».

Крім того, Угорщина заявила, що може може зупинити експорт електроенергії та газу до України, якщо не відновлять транзит російської нафти.

Пізніше прем’єр-міністр Угорщина Віктор Орбан та глава уряду Словаччина Роберт Фіцо заявили про створення слідчої комісії для перевірки технічного стану нафтопроводу «Дружба».

Також посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова звернулася через Офіс президента з проханням дозволити їй або іншим дипломатам ЄС оглянути пошкоджений нафтопровід «Дружба», однак отримала відмову.

Згодом, Віктор Орбан заявив, що Будапешт може поступово припинити постачання газу Україні, якщо не відновиться транзит російської нафти. А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що Україна буде змушена відновити транспортування російської нафтитрубопроводом «Дружба» через фінансові труднощі.